Filip Chajzer z żoną Bianką pokazali nowe mieszkanie. Tak urządzili gniazdko w Krakowie

Mieszkanie Filipa Chajzera i Bianki na krakowskim Kazimierzu

Ślub Filipa Chajzera i Bianki obił się szerokim echem w mediach. Zakochani zdecydowali się na kameralną uroczystość w Krakowie, a od czasu zawarcia małżeństwa chętnie dzielą się z fanami kadrami ze swojego życia. Ostatnio największą uwagę przykuło mieszkanie, w którym nowożeńcy uwili swoje gniazdko.

Małżonkowie wybrali krakowski Kazimierz. Zamieszkali na poddaszu jednej z zabytkowych kamienic. To miejsce, które łączy w sobie miejski styl z widokiem na historyczną zabudowę i zieleń. Niedawno zakończyli remont, dzięki któremu stworzyli niepowtarzalne wnętrze, zupełnie inne niż standardowe mieszkania.

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Jak Filip Chajzer i Bianka urządzili mieszkanie? Loftowy klimat i kryształowy żyrandol

Od samego progu widać przestronną część dzienną. W aranżacji połączono surowe materiały z przytulnymi dodatkami. Czerwona cegła i betonowy strop nadają przestrzeni industrialnego sznytu, a drewniana podłoga w jodełkę sprawia, że wnętrze jest znacznie cieplejsze.

W salonie głównym punktem jest spora, pikowana kanapa. Znalazło się tam też miejsce na jadalnię oraz przestrzeń do pracy. Blisko wyjścia na taras stanął okrągły stół, a całość dopełnia orientalny dywan w odcieniach czerwieni.

Salon łączy się z kuchnią. Tam wzrok przyciągają zwłaszcza biało-czarne kafelki w geometryczny wzór. Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak oświetlenie. Nad przejściem zamontowano bowiem okazały kryształowy żyrandol, który mocno kontrastuje z betonem i cegłą.

Chajzerowie nie stronią też od ciemniejszych barw. W pomieszczeniu pełniącym funkcję garderoby i domowego gabinetu zdecydowali się na mroczniejszy wystrój.

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Filip Chajzer zdradza, ile metrów ma jego mieszkanie z Bianką

Chociaż krakowskie lokum może wydawać się ogromne i bardzo luksusowe, prezenter tonuje nastroje. W jednym z wywiadów podkreślił, że razem z ukochaną wcale nie mieszkają w wielkiej posiadłości.

Nie mamy dużego domu

– zaznaczył Filip Chajzer w podcaście, a Bianka przyznała mu rację. Były gwiazdor "Dzień Dobry TVN" doprecyzował, że ich krakowskie mieszkanie ma "raptem 70 metrów kwadratowych". Zastanawiacie się, czy w przyszłości planują przeprowadzkę na większy metraż?