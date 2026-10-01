Oszustwo w Lublinie. 42-latek zatrzymany na autostradzie A2 z gotówką

Wyłudzenie pieniędzy od mieszkanki Lublina

Do przestępstwa doszło w Lublinie, gdzie na telefon seniorki zadzwoniła osoba podająca się za funkcjonariusza policji. Rozmówca przekonał kobietę, że prowadzone jest rozpracowywanie grupy oszustów i poprosił ją o pomoc w ich schwytaniu. Mieszkanka miasta zgodziła się na udział w rzekomej akcji i zgodnie z instrukcjami spakowała swoje oszczędności. Następnie przekazała pieniądze w różnych walutach o wartości ponad 50 000 zł osobie, która podawała się za policjanta i przyszła odebrać gotówkę. Dopiero po pewnym czasie kobieta zrozumiała, że została oszukana, i zgłosiła sprawę na policję.

Zatrzymanie podejrzanego na autostradzie A2

Lubelscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu oraz Biurem Kryminalnym KGP ustalili tożsamość osoby zamieszanej w to zdarzenie. Mężczyzna został namierzony kilka godzin po oszustwie na autostradzie A2 na terenie powiatu pruszkowskiego. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec województwa opolskiego, który podróżował samochodem marki Volkswagen. Podczas przeszukania pojazdu policjanci znaleźli 5 telefonów komórkowych oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 50 000 zł. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna prowadził auto mimo obowiązującego go sądowego zakazu.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 42-latka

Zatrzymany 42-latek został przewieziony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty udziału w oszustwie. W środę, 30 września 2026 roku, sąd rozpatrzył wniosek policji oraz prokuratury o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mieszkańcowi województwa opolskiego grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Służby przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą obywateli o przekazywanie pieniędzy ani nie informują telefonicznie o szczegółach prowadzonych akcji.

Źródło: Policja.pl