Kradzione BMW w Lubinie. Zatrzymanie 41-latka pod wpływem narkotyków

Nocna kontrola na ulicy Maczka w Lubinie

Około godziny 3:15 w dniu 1 października 2026 roku policjanci patrolujący ulicę Generała Maczka w Lubinie zwrócili uwagę na samochód marki BMW na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Kierowca pojazdu na widok radiowozu wyraźnie zwolnił i skierował się na parking jednego z pobliskich sklepów. Takie zachowanie wzbudziło czujność mundurowych, którzy postanowili niezwłocznie zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 41-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego, który nie powinien prowadzić auta, ponieważ jego prawo jazdy zostało wcześniej zatrzymane decyzją starosty.

Skradziony pojazd i substancje zabronione

W trakcie sprawdzania danych w systemach informatycznych okazało się, że użytkowane przez 41-latka BMW figuruje jako utracone na terenie Niemiec w sierpniu 2026 roku. Kierujący nie posiadał przy sobie dowodu rejestracyjnego ani polisy ubezpieczeniowej, a funkcjonariuszom tłumaczył, że kupił samochód legalnie. Mężczyzna nie był jednak w stanie przedstawić żadnej umowy ani dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Podczas przeszukania samochodu policjanci zabezpieczyli susz roślinny o cechach narkotyków oraz urządzenie, które może być wykorzystywane podczas kradzieży pojazdów.

Kierowca pod wpływem narkotyków trafił do aresztu

Badanie testerem wykazało, że mieszkaniec powiatu żagańskiego znajdował się pod wpływem amfetaminy oraz metamfetaminy. Mężczyzna potwierdził, że wcześniej zażywał środki odurzające, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych. Po weryfikacji w bazach danych wyszło na jaw, że 41-latek posiada bogatą przeszłość kryminalną, obejmującą między innymi wcześniejsze kradzieże samochodów. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a pojazd został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, którzy ustalają teraz dokładne okoliczności wejścia mężczyzny w posiadanie niemieckiego auta.

Źródło: Policja.pl