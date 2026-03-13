Zaskakujące sceny na korcie w Indian Wells. Iga Świątek wybuchła złością

Iga Świątek w ćwierćfinale w Indian Wells

Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną obfitował w ogromne emocje na kortach Indian Wells.

Trwający aż trzy sety pojedynek zakończył się ostatecznie przegraną reprezentantki Polski. Wynik spotkania to 2:6, 6:4, 4:6 na korzyść rywalki z Ukrainy.

Podczas decydującej, trzeciej partii, kibice zgromadzeni na trybunach byli świadkami niepokojącego zachowania Igi Świątek, która dała upust swojej złości.

Nerwowe chwile w meczu Igi Świątek. Tenisistka nie ukrywała emocji

Rywalizacja w ramach ćwierćfinału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells dostarczyła kibicom nie tylko sportowych wrażeń, ale i zaskakujących momentów. W decydującej fazie starcia z Eliną Switoliną, najlepsza polska rakieta nie zdołała zapanować nad nerwami i w bardzo wyrazisty sposób okazała swoje zdenerwowanie.

Pojedynek obu zawodniczek był niezwykle zacięty. Choć Polka przegrała otwierającą partię 2:6, w drugim secie zdołała odrobić straty, triumfując 6:4. W trzeciej odsłonie meczu obie tenisistki popisywały się znakomitymi umiejętnościami, a długie wymiany budziły podziw publiczności.

Wybuch wściekłej Igi Świątek. Niepokojące sceny na korcie. Zirytowana wrzeszczała do swojego sztabu

Decydujący moment nastąpił, gdy na tablicy wyników widniał remis 4:4. W kolejnym, dziewiątym gemie Ukrainka zdołała przełamać podanie Świątek, zbliżając się do końcowego sukcesu. To właśnie w tym momencie Polka zareagowała bardzo emocjonalnie. Podczas przerwy, siedząc na swoim krzesełku, z impetem rzuciła ręcznikiem o kort, po czym skierowała nerwowe słowa w stronę swojego zespołu szkoleniowego.

Z ust zdenerwowanej zawodniczki padły niecenzuralne słowa w kierunku jej boksu. Po krótkiej chwili Świątek dorzuciła w stronę sztabu jeszcze jeden, pełen ironii komentarz.

Iga Swiatek was fuming when she was broken at 4-4 in the final set v Svitolina as she flung her towel to the ground and screamed at her box. 👀Any translation to what she was saying? pic.twitter.com/Vp75UNcEaZ— Pavvy G (@pavyg) March 13, 2026

"K***a no"

Zaraz potem rzuciła jeszcze jedno zdanie do swojego teamu.

"Sorry, grałam na odwal się"

Koniec przygody Igi Świątek z turniejem w Indian Wells

Mimo powrotu na kort po tej sytuacji, polskiej tenisistce nie udało się już zmienić przebiegu rywalizacji. Jej przeciwniczka utrzymała wypracowaną przewagę, wygrywając trzeciego seta 6:4 i tym samym wyrzucając Polkę z kalifornijskiego turnieju.

Taki obrót spraw oznacza, że po raz pierwszy od trzech lat Iga Świątek pożegnała się z zawodami w Indian Wells przed fazą półfinałową. Ta porażka będzie miała również istotny wpływ na jej pozycję w rankingu WTA, ponieważ zawodniczka z Raszyna pożegna się z miejscem wiceliderki światowego zestawienia.