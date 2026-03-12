Marcin Gortat i Mamed Khalidov na jednym boisku! Zagrają w nietypowym meczu na Stadionie Śląskim

Gortat, Khalidov i Malik Montana na murawie stadionu

Marcin Gortat, Mamed Khalidov oraz Malik Montana to tylko niektórzy znani uczestnicy charytatywnego meczu piłkarskiego HS All Stars.

to tylko niektórzy znani uczestnicy charytatywnego meczu piłkarskiego HS All Stars. W tym wyjątkowym starciu wezmą udział czołowe postacie świata sportu, rozrywki oraz internetu.

Lista nazwisk zaproszonych do tego dobroczynnego wydarzenia stale rośnie.

Jedną z głównych atrakcji będzie występ Marcina Gortata. Były gracz NBA, reprezentujący niegdyś barwy Phoenix Suns, Washington Wizards czy Los Angeles Clippers, tym razem sprawdzi się w zupełnie innej dyscyplinie. Koszykarski parkiet zamieni na zieloną murawę, a jego imponujące warunki fizyczne z pewnością przydadzą się w walce o górne piłki.

Kolejnym potwierdzonym uczestnikiem jest Mamed Khalidov. Legenda polskiego MMA i były czempion federacji KSW w wagach półciężkiej oraz średniej zagra u boku Macieja Kawulskiego, współwłaściciela KSW.

Swoje umiejętności piłkarskie zaprezentuje również Malik Montana. Popularny artysta, który na co dzień gromadzi miliony słuchaczy, tego dnia zrezygnuje z mikrofonu na rzecz sportowej rywalizacji, by wesprzeć szlachetną inicjatywę.

Influencerzy na boisku obok gwiazd sportu

Na murawie zaprezentują się również członkowie znanej grupy twórców internetowych BROKIES. „Dajczman”, „Disco Karol” i „Pirlo”, którzy na co dzień angażują wielką rzeszę fanów w sieci, staną przed sporym, sportowym wyzwaniem.

Wydarzenie HS All Stars to świetne połączenie sportowych zmagań, dobrej rozrywki i działalności charytatywnej. Organizatorzy zachęcają fanów do dopingowania swoich ulubieńców i wsparcia szczytnego celu. Mecz odbędzie się 2 maja na Superauto.pl Stadionie Śląskim, a wejściówki można nabyć za pośrednictwem platformy eBilet.pl.