Marcin Gortat i Mamed Khalidov na jednym boisku! Zagrają w nietypowym meczu na Stadionie Śląskim

2026-03-12 18:13

Już 2 maja na Superauto.pl Stadionie Śląskim odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe i charytatywne – HS All Stars. Na murawie zobaczymy znane postacie ze świata sportu, muzyki i internetu, które zagrają razem w szczytnym celu.

Marcin Gortat i inne gwiazdy na pokazie

Gortat, Khalidov i Malik Montana na murawie stadionu

  • Marcin Gortat, Mamed Khalidov oraz Malik Montana to tylko niektórzy znani uczestnicy charytatywnego meczu piłkarskiego HS All Stars.
  • W tym wyjątkowym starciu wezmą udział czołowe postacie świata sportu, rozrywki oraz internetu.
  • Lista nazwisk zaproszonych do tego dobroczynnego wydarzenia stale rośnie.

Jedną z głównych atrakcji będzie występ Marcina Gortata. Były gracz NBA, reprezentujący niegdyś barwy Phoenix Suns, Washington Wizards czy Los Angeles Clippers, tym razem sprawdzi się w zupełnie innej dyscyplinie. Koszykarski parkiet zamieni na zieloną murawę, a jego imponujące warunki fizyczne z pewnością przydadzą się w walce o górne piłki.

Kolejnym potwierdzonym uczestnikiem jest Mamed Khalidov. Legenda polskiego MMA i były czempion federacji KSW w wagach półciężkiej oraz średniej zagra u boku Macieja Kawulskiego, współwłaściciela KSW.

Swoje umiejętności piłkarskie zaprezentuje również Malik Montana. Popularny artysta, który na co dzień gromadzi miliony słuchaczy, tego dnia zrezygnuje z mikrofonu na rzecz sportowej rywalizacji, by wesprzeć szlachetną inicjatywę.

Influencerzy na boisku obok gwiazd sportu

Na murawie zaprezentują się również członkowie znanej grupy twórców internetowych BROKIES. „Dajczman”, „Disco Karol” i „Pirlo”, którzy na co dzień angażują wielką rzeszę fanów w sieci, staną przed sporym, sportowym wyzwaniem.

Wydarzenie HS All Stars to świetne połączenie sportowych zmagań, dobrej rozrywki i działalności charytatywnej. Organizatorzy zachęcają fanów do dopingowania swoich ulubieńców i wsparcia szczytnego celu. Mecz odbędzie się 2 maja na Superauto.pl Stadionie Śląskim, a wejściówki można nabyć za pośrednictwem platformy eBilet.pl.

