To imię w PRL-u było hitem. W ubiegłym roku otrzymało je jedynie 17 dziewczynek

W ostatnich latach świeżo upieczeni rodzice coraz częściej sięgają po imiona, które są głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, takie jak: Maria, Hanna, Jan czy Antonii. Niektóre imiona jednak na dobre odchodzą w zapomnienie. Tak jest w przypadku imienia Jolanta, które mimo bogatej historii i pięknego brzmienia, obecnie już nie cieszy się popularnością wśród przyszłych rodziców.

Imię Jolanta - pochodzenie i znaczenie

Jolanta najprawdopodobniej ma greckie korzenie i powstało z połączenia dwóch słów: "ion + anthos" - "fiołek + kwiat". W dosłownym tłumaczeniu imię Jolanta często interpretuje się jako "fiołkowa", "ta, która przypomina fiołka" lub "ukwiecona fiołkami". Nic więc dziwnego, iż imię Jolanta od zawsze kojarzone jest z delikatnością, pięknem i subtelną elegancją.

Charakterystyka osób o imieniu Jolanta

Osoby o imieniu Jolanta często charakteryzują się wrażliwością, intuicją i bogatą wyobraźnią. Są delikatne, subtelne i mają w sobie wiele uroku. Cenią sobie piękno i harmonię, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Są również lojalne, wierne i oddane swoim bliskim. Często posiadają talent artystyczny i zamiłowanie do muzyki, literatury czy malarstwa.

Popularność imienia Jolanta w Polsce

Imię Jolanta zyskało dużą popularność w Polsce w XX wieku. Szczególnie popularne było w latach 50., 60. i 70., kiedy to znajdowało się w czołówce najczęściej nadawanych imion żeńskich. Według danych rejestru PESEL obecnie w Polsce żyje 235383 kobiety, które noszą imię Jolanta. W ostatnich latach imię to nie cieszyło się wielką popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców. W 2024 roku nadano je jedynie 17 razy.

Znane osoby o imieniu Jolanta

W Polsce imię Jolanta nosi wiele znanych i cenionych osób, m.in.:

Jolanta Kwaśniewska - była pierwsza dama,

Jolanta Fraszyńska - aktorka

Jolanta Pieńkowska - dziennikarka