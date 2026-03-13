Węgiel jest "dzieckiem Boga", a Górniak "pracownikiem energii miłości i światła". Nawet nie zwróciłeś uwagi na oryginalne nazwy gwiazd na Instagramie!

Media społecznościowe bezpowrotnie zmieniły sposób komunikacji artystów z fanami. Jeszcze dekadę temu wielbiciele musieli cierpliwie czekać na wywiady czy konferencje prasowe, by dowiedzieć się czegokolwiek o planach swoich idoli. Dziś bariera ta praktycznie nie istnieje. Facebook, a zwłaszcza Instagram, oddały wokalistom i aktorom pełną kontrolę nad własnym wizerunkiem - to oni decydują, co i kiedy chcą pokazać światu. Dla obserwatorów to z kolei unikalna szansa, by wejść w interakcję z gwiazdą i zostać przez nią dostrzeżonym.

Większość przedstawicieli show-biznesu stawia na oficjalne, zweryfikowane profile z oczywistymi nazwami użytkowników, by fani mogli ich błyskawicznie odnaleźć. Jednak prawdziwa osobowość artystów często kryje się w tzw. "bio" - krótkim opisie zamieszczonym pod zdjęciem profilowym. Choć Instagram pozwala tam po prostu wpisać zawód czy listę osiągnięć, wielu polskich muzyków postanowiło trochę zaszaleć. Zamiast suchych faktów, stawiają na kreatywność i akcentowanie tego, co dla nich naprawdę istotne. Przyjrzeliśmy się niektórym z nich! Co skrywają profile Edyty Górniak, Dody, Roxie Węgiel czy Viki Gabor?

Nazwy gwiazd na Instagramie

Kreatywność to cecha rozpoznawcza artystów, nic więc dziwnego, że polskie gwiazdy chętnie przemycają swoje "wewnętrzne ja" do opisów na Instagramie. W bio Roxie Węgiel znajdziemy deklarację, że jest "dzieckiem Boga". W końcu piosenkarka od lat otwarcie mówi o swojej głębokiej wierze. Z kolei Edyta Górniak, znana z poszukiwań duchowych, przedstawia się internautom jako "ambasadorka oraz pracownica energii światła i miłości".

Sporo działo się też na profilu Dody. Jeszcze do niedawna tytułowała się ona jako "urocze tornado chaosu i tęczy", co idealnie oddawało jej nieprzewidywalną, barwną naturę. Dziś wokalistka stawia na konkret: określa się jako polska piosenkarka i performerka, choć uwagę wciąż przyciąga emotikona syreny. To czytelne nawiązanie do jej znaku zodiaku, albumu "Aquaria" oraz drugiego imienia Aqualiteja.

Inne artystki stawiają na prywatność lub promocję twórczości. Viki Gabor w swoim bio widnieje jako "Tita", bo tak pieszczotliwie nazywają ją najbliżsi. Daria Zawiałow określa się z kolei mianem "dziewczyny pop", nawiązując do tytułu swojej ostatniej płyty, natomiast Justyna Steczkowska przypomina fanom o tym, że zwą ją "Gaja". Zwróciliście na to uwagę?