Mąż Magdaleny Majtyki podał szczegóły pogrzebu. Wyjaśniamy tajemnicę daty w nekrologu

Śmierć Magdaleny Majtyki i poruszające słowa męża

Środowisko artystyczne pogrążyło się w żałobie po nagłym odejściu zaledwie 41-letniej Magdaleny Majtyki. Najbliżsi zmarłej skupiają się na organizacji pochówku, którego szczegóły trafiły już do przestrzeni publicznej. Równo osiem dni od zaginięcia głos w sieci zabrał mąż artystki, publikując w mediach społecznościowych chwytający za serce komunikat.

Zobacz także: Nie będzie księdza na pogrzebie Magdaleny Majtyki. Wiemy, o co dokładnie poprosiła rodzina

Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał.

Słowa życiowego partnera wywołały głębokie poruszenie wśród internautów. Pod opublikowanym postem natychmiast pojawiły się liczne kondolencje i wyrazy wsparcia. Aktorka osierociła ukochaną córkę oraz zostawiła pogrążonego w żałobie męża.

Przeczytaj także: Pogrzeb Magdaleny Majtyki będzie świecki. Mają wystąpić aktorzy z Teatru Capitol

Tajemnicze zaginięcie Magdaleny Majtyki w województwie dolnośląskim

Początek tego wstrząsającego dramatu miał miejsce na początku marca. Kobieta przepadła bez śladu we Wrocławiu dokładnie 4 marca. Zmartwiona rodzina niezwłocznie ruszyła na poszukiwania, a Piotr Bartos, mąż Magdaleny Majtyki, zamieścił w internecie przejmujący apel.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy - pisał.

Rodzinne błagania nie przyniosły szczęśliwego finału. Dolnośląscy funkcjonariusze zlokalizowali 6 marca pojazd zaginionej w miejscowości Biskupice Oławskie, jednak auto stało puste. Niedługo potem w pobliskim lesie odkryto zwłoki poszukiwanej 41-latki, co potwierdziła policja, oddając sprawę w ręce prokuratury.

Odejście Magdaleny Majtyki wstrząsnęło znajomymi oraz całym aktorskim światem. Widzowie znali ją z ról w popularnych serialach, takich jak "Pierwsza miłość", "Ojciec Mateusz" czy "Na Wspólnej". W sieci zaroiło się od pożegnalnych wpisów, w których współpracownicy wspominali ją jako kobietę obdarzoną ogromnym ciepłem i niesamowitym talentem.

Pogrzeb aktorki Magdaleny Majtyki. Data pożegnania na cmentarzu we Wrocławiu

Rodzina przygotowuje obecnie uroczystości żałobne, które zaplanowano w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. Ostatnie pożegnanie z gwiazdą odbędzie się 17 marca. Tego dnia w miejscu pochówku zjawią się bliscy, przyjaciele i ludzie filmu, aby wspólnie oddać cześć przedwcześnie zmarłej artystce.

O terminie uroczystości pogrzebowych poinformował wdowiec po aktorce, przekazując w sieci nekrolog o treści:

Ś.P. Magdalena Majtyka ur. 02.08.1984 r. zm. 06.03.2026 r. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 17.03.2026 r. (wtorek) o godz. 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. Zawiadamia pogrążona w smutku rodzina.

Data śmierci Magdaleny Majtyki w nekrologu a polskie przepisy prawa

W opublikowanej informacji widnieje adnotacja, że aktorka zmarła 6 marca, choć śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a kobieta po raz ostatni była widziana dwa dni wcześniej, 4 marca.

Zagadkę tę precyzyjnie wyjaśnia artykuł 95 ustęp 1 punkt 4 Prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 463 z późniejszymi zmianami), narzucający formę tworzenia aktu zgonu. Dokument ten obowiązkowo musi wskazywać czas i miejsce śmierci, a w przypadku braku takich danych, datę i lokalizację odnalezienia ciała. Prawo traktuje moment znalezienia zwłok na równi z formalną datą śmierci.

Wzruszająca mowa córki na pogrzebie Edwarda Linde-Lubaszenki