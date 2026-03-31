Celine Dion powraca na scenę! Bilety na koncerty gwiazdy mogą kosztować fortunę

Bilety na koncerty Celine Dion w Paryżu 2026 mogą okazać się towarem deficytowym. Jedna z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych w historii ogłosiła właśnie serię ekskluzywnych koncertów, które już jesienią zagra w Paryżu. Wieść o tym, że Celine Dion planuje powrót na scenę, od tygodni elektryzowała międzynarodowe media. Na ulicach stolicy Francji pojawiły się tajemnicze plakaty, a artystka usunęła wszystkie posty ze swoich mediów społecznościowych. Wszystko stało się jasne w niedzielę, 30 marca, w dniu 58. urodzin Kanadyjki. Za pośrednictwem Instagrama i pozostałych social mediów Celine Dion ogłosiła rezydenturę, obejmującą 10 koncertów w paryskiej Defense Arena, która może pomieścić około 45 tysięcy osób. To będą jej pierwsze koncerty od lat. Poprzednia trasa koncertowa artystki "Courage World Tour", w ramach której miała zagrać w Polsce, została odwołana. Najpierw powodem była światowa pandemia COVID-19, a następnie problemy zdrowotne gwiazdy. Dion cierpi na zespół sztywnego człowieka (SPS) - rzadkie, nieuleczalne schorzenie neurologiczne o podłożu autoimmunologicznym.

EDYTA GÓRNIAK: Z JEDNEGO MOGĘ SIĘ CIESZYĆ, NIGDY SIĘ NIE SPRZEDAŁAM

Celine Dion - bilety na koncert

Przedsprzedaż biletów na koncerty Celine Dion w Paryżu rozpocznie się 7 kwietnia. Aby wziąć w niej udział, do 2 kwietnia należy dokonać rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie internetowej artystki. Zainteresowanie wejściówkami, jak można się było spodziewać, jest ogromne. Wielu fanów skarży się na zablokowany dostęp do witryny.

Na ten moment nie wiadomo, ile będą kosztować wejściówki na show ponadczasowej legendy muzyki. W 2020 roku za bilet, bez opcji VIP, trzeba było zapłacić 893 złote. Miejsca były wówczas numerowane.

Celine Dion - daty koncertów

sobota, 12 września

środa, 16 września

sobota, 19 września

środa, 23 września

sobota, 26 września

środa, 30 września

sobota, 3 października

środa, 7 października

sobota, 10 października

środa, 14 października