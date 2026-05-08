Billie Eilish ostro o jedzeniu mięsa. Gwiazda nie przebiera w słowach w odpowiedzi na krytykę

Billie Eilish o jedzeniu mięsa: wywiad wywołał prawdziwą burzę

Dla amerykańskiej gwiazdy popu przejście na całkowicie bezmięsną dietę nie stanowiło jedynie młodzieńczego kaprysu, a świadomy styl życia, który kontynuuje od lat. Billie Eilish z pełnym przekonaniem promuje etyczne podejście do zwierząt i odważnie głosi swoje poglądy. Niedawno artystka wywołała spore poruszenie, ogłaszając publicznie, że spożywanie mięsa jest moralnie niewłaściwe. W obliczu ostrej reakcji internautów, piosenkarka nie unikała konfrontacji i postanowiła obronić swoje stanowisko.

Szeroko komentowana wypowiedź padła podczas wywiadu udzielonego magazynowi „Elle”. Wokalistka, która przy okazji wspomniała o półmetku prac nad swoim nowym albumem studyjnym, przedstawiła radykalne stanowisko, według którego deklarowanie miłości do zwierząt całkowicie wyklucza obecność mięsa na talerzu.

"Nie spodoba wam się to... Jedzenie mięsa jest właściwie złe. Dwie rzeczy nie mogą współistnieć: 'Kocham wszystkie zwierzęta tak bardzo i jem mięso.' Przepraszam - możesz jeść mięso, śmiało, możesz kochać zwierzęta, ale nie możesz robić tego i tego" - powiedziała.

Piosenkarka odpowiada krytykom. Billie Eilish nie gryzła się w język

W czwartek 7 maja artystka odniosła się do internetowej dyskusji wywołanej publikacją wspomnianej rozmowy. Gwiazda, używając wulgaryzmów, zaznaczyła na instagramowej relacji, że negatywne komentarze z sieci zupełnie jej nie interesują. Następnie zwróciła się bezpośrednio do osób atakujących jej punkt widzenia, zmuszając ich do refleksji nad swoimi codziennymi wyborami żywieniowymi.

"Idźcie i obejrzyjcie dokument albo dwa i trochę nagrań tego, co jest robione tym zwierzętom, które twierdzicie, że kochacie, i jak to wpływa na planetę, którą też udajecie, że kochacie. Jeśli to nagranie było dla ciebie trudne do obejrzenia, zachęcam cię, żeby przyjrzeć się sobie. Jestem tak zmęczona stawaniem w obronie i kontrowersją w posiadaniu empatii dla istot żywych. Żyjcie dalej w stałym dysonansie poznawczym i wyparciu, i spróbujcie sobie wmówić, że nie żyjecie w kłamstwie" - napisała

Warto przypomnieć, że fundamenty pod takie podejście do świata położyła najbliższa rodzina wokalistki, która od najmłodszych lat uświadamiała ją w kwestiach diety bezmięsnej. Jak sama Billie Eilish przyznała na początku swojej kariery, całkowitą rezygnację z produktów odzwierzęcych podjęła już w 2014 roku, mając zaledwie dwanaście lat.

