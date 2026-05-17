Spanie z psem w jednym łóżku. Znana weterynarz wskazuje na jeden konkretny skutek dla zdrowia

Dzielenie łóżka ze zwierzęciem to coraz popularniejsze zjawisko, które dowodzi silnej relacji między właścicielem a czworonogiem.

Analizy badaczy dowodzą, że odpoczynek u boku zwierzaka potrafi redukować napięcie nerwowe i podnosić jakość nocnej regeneracji.

Lekarka weterynarii zaznacza, że wpuszczanie pupila pod kołdrę buduje naszą barierę immunologiczną.

Jeśli zastanawiasz się nad kwestiami sanitarnymi podczas wspólnego snu ze zwierzęciem, ten tekst rozwieje twoje wątpliwości.

Czy spanie z psem w łóżku jest zdrowe dla człowieka?

Moda na podejście "pet-friendly" obejmuje kolejne sfery naszej codzienności, a nocowanie ze zwierzęciem w jednej pościeli stanowi tego bezpośredni wynik. Mnóstwo ludzi traktuje czworonogi jak prawdziwych krewnych, co zlikwidowało dawne bariery pomiędzy strefą ludzką i zwierzęcą. Zjawisko to pokazuje ewoluujący model więzi, w którym psy stają się bliskimi powiernikami dającymi ulgę psychiczną, a współdzielenie posłania tylko tę zażyłość potęguje. Co istotne, naukowe analizy udowadniają korzystne oddziaływanie obecności psa na naszą kondycję mentalną oraz fizyczną. Spada stężenie kortyzolu, czyli hormonu stresu, co pomaga w odprężeniu i szybszym zapadaniu w sen. Dodatkowo leżenie obok zwierzaka podnosi poczucie stabilizacji i niweluje lęki, co jest kluczowe dla ludzi zmagających się z bezsennością i stanami lękowymi. Wyższa temperatura ciała pupila oraz miarowe bicie jego serca tonują układ nerwowy, a zsynchronizowany oddech pozwala człowiekowi łatwiej przejść w fazę głębokiego wypoczynku.

Weterynarz Dorota Sumińska o wpływie psa na odporność

Znana lekarka weterynarii Dorota Sumińska oraz jej córka Marta Stachowiak aktywnie działają w mediach społecznościowych, prowadząc instagramowy profil poświęcony tematyce zwierzęcej. W swoich materiałach dyskutują o profilaktyce zdrowotnej, układaniu i prawidłowej pielęgnacji czworonogów. W jednym z opublikowanych filmów autorki wzięły pod lupę zagadnienie wpuszczania pupila do sypialni. Specjalistka w dziedzinie weterynarii jednoznacznie odniosła się do kwestii zdrowotnych wynikających z takiego rozwiązania.

Trzeba spać z psem w łóżku, bo jak śpimy z psem w łóżku to uodparniamy się na bardzo wiele drobnoustrojów

- podkreśliła w swojej wypowiedzi na Instagramie Dorota Sumińska.

Higiena snu z czworonogiem: najważniejsze zasady profilaktyki

Gdy postanowisz wpuścić pupila pod swoją kołdrę, musisz mieć na uwadze kilka kluczowych kwestii, które pozwolą ci uniknąć niechcianych kłopotów. Absolutnym fundamentem sanitarnym pozostaje systematyczne podawanie środków na odrobaczanie oraz stosowanie preparatów chroniących zwierzę przed atakiem kleszczy i pcheł. Niezwykle istotne jest także utrzymywanie w czystości psiego posłania oraz cykliczne pranie samej pościeli. Spora część posiadaczy czworonogów zabezpiecza materac dodatkowym pledem bądź cienkim prześcieradłem, które można błyskawicznie wrzucić do pralki, co skutecznie ułatwia zachowanie optymalnych warunków higienicznych bez wymogu nieustannego ściągania głównych powłoczek.

Jak często zmieniać pościel, gdy pies śpi z właścicielem?

Należy mieć świadomość, że czworonóg zostawia na materacu swoją sierść, przyniesiony ze spaceru brud, a także pot oraz martwy naskórek. Taka mieszanka stanowi idealne środowisko do namnażania się niebezpiecznych bakterii, roztoczy oraz silnych alergenów. Zwiększona częstotliwość prania poszewek gwarantuje utrzymanie odpowiedniej higieny oraz zapewnia spokojny sen zarówno człowiekowi, jak i jego zwierzęciu. W przypadku dzielenia materaca ze zwierzakiem eksperci rekomendują zmianę pościeli minimum raz na siedem dni, a w optymalnych warunkach powłoczki powinno się odświeżać co trzy lub cztery doby.

