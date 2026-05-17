Lody na diecie? Te rodzaje możesz jeść nawet na redukcji

Lody to letni przysmak, jednak osoby na diecie często z nich rezygnują, obawiając się dużej ilości kalorii, cukru i tłuszczu.

Mamy dobrą wiadomość: nie musisz całkowicie odmawiać sobie mrożonego deseru, pod warunkiem, że dokonasz świadomego wyboru.

Dowiedz się, które rodzaje lodów możesz jeść bez wyrzutów sumienia.

Kto z nas nie marzy o orzeźwiającym, zimnym deserze w upalny dzień? Ciepłe letnie dni, wakacje nad morzem lub spacer po mieście - właśnie wtedy niemalże na każdym rogu pojawiają się budki, które kuszą kolorowymi lodami. Niestety, dla osób będących na diecie redukcyjnej, klasyczne lody często stają się zakazanym owocem. Wysoka zawartość cukru, tłuszczu i kalorii sprawia, że czujemy się winni, sięgając po ten przysmak. Jednak będąc na diecie, nie musisz całkowicie rezygnować z tej słodkiej przyjemności. Zanim jednak skusisz się na lody, sprawdź ich skład. Nie wszystkie są dobrym wyborem jeśli dbamy o linię.

Te lody możesz jeść nawet podczas diety

Dietetycy podkreślają jednak, że nie trzeba całkowicie eliminować lodów z jadłospisu. Kluczowe jest przede wszystkim wybieranie odpowiednich rodzajów. Najlepszym rozwiązaniem podczas odchudzania są lody jogurtowe oraz te przygotowane na bazie naturalnego jogurtu i owoców. Osoby na redukcji powinny unikać przede wszystkim lodów z dużą ilością czekolady, karmelu, ciastek czy tłustych polew. Takie dodatki znacząco zwiększają kaloryczność deseru. Znacznie lepiej postawić na prostsze smaki, na przykład truskawkowe, malinowe, cytrynowe lub mango, a nawet klasyczną śmietankę.

Coraz większą popularnością cieszą się również domowe fit lody. Można przygotować je samodzielnie z mrożonych bananów, jogurtu naturalnego, skyru, kefiru i świeżych owoców. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad składem i możemy ograniczyć ilość cukru. Specjaliści przypominają również, że podczas diety najważniejszy jest umiar - nawet ulubione lody można jeść od czasu do czasu bez wyrzutów sumienia, jeśli zachowujemy zdrowy bilans kalorii. Warto także zamiast klasycznego słodkiego wafelka wybrać plastikowy kubeczek, tak również ograniczymy ilość pochłanianych kalorii. Co ciekawe, sorbety wcale nie są najlepszym wyborem. Te, które dostaniemy w sklepach, składają się zazwyczaj z wody, cukru oraz barwników i aromatów. Dlatego lepiej ich unikać.

Nie musicie już rezygnować z porcji ulubionego deseru, wystarczy jedynie wybrać odpowiedni rodzaj, aby cieszyć się z chwili przyjemności podczas upalnych dni.

11

Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie