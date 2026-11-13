Dziupla w gminie Maszewo. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 54- i 43-latkowi

Policja odzyskała skradziony motocykl w gminie Maszewo

Działania policji były możliwe dzięki informacjom przekazanym przez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Słubicach. W połowie stycznia funkcjonariusze krośnieńskiej komendy odzyskali na terenie gminy Maszewo motocykl skradziony w Niemczech. W związku ze sprawą zatrzymano 54-letniego mieszkańca powiatu krośnieńskiego. Podczas przeszukania jego posesji policjanci znaleźli i zabezpieczyli motocykle różnych marek, ramę motocyklową, rowery oraz piłę spalinową. Dzień później kryminalni zatrzymali 43-letniego mieszkańca powiatu słubickiego.

Akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom

Po zebraniu materiału dowodowego policjanci zakończyli postępowanie i sporządzili akt oskarżenia przeciwko obu mężczyznom. 54-latek jest podejrzany o przyjęcie siedmiu motocykli, trzech rowerów, piły spalinowej i ramy motocyklowej oraz pomoc w ukryciu tego mienia. Wszystkie te przedmioty pochodziły z kradzieży. Łączna wartość tego mienia wynosi blisko 250 tys. zł. 43-latek jest podejrzany o kradzież na terenie Niemiec ośmiu motocykli oraz piły spalinowej. Łączna wartość skradzionego mienia przekracza 236 tys. zł. Akt oskarżenia wpłynął do sądu, który podejmie dalsze decyzje w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl