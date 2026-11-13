Pościg w Otwocku. Kierowca Toyoty uderzył w radiowóz i trafił do aresztu

Pościg za Toyotą w Otwocku

Policjanci patrolujący Otwock zwrócili uwagę na białą Toyotę, którą podróżowało dwóch mężczyzn. Gdy kierowca zobaczył umundurowanych funkcjonariuszy, gwałtownie przyspieszył. Policjanci ruszyli za autem, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, by zatrzymać je do kontroli. Kierowca początkowo zwolnił, lecz gdy radiowóz się zatrzymał, Toyota ponownie ruszyła. Podczas pościgu kierujący skręcił w stronę radiowozu i uderzył w policyjny samochód, a następnie stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg i uderzył w betonowe ogrodzenie.

Narkotyki i skradzione perfumy w Toyocie

Policjanci zatrzymali obu mężczyzn. Za kierownicą siedział 29-latek, a pasażerem był 26-latek. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że kierowca był poszukiwany i miał do odbycia rok pozbawienia wolności. Mundurowi ustalili również, że tablice zamontowane na Toyocie nie należały do tego pojazdu. Właściwe tablice znaleźli wewnątrz samochodu. W aucie znaleziono markowe perfumy pochodzące z kradzieży, pudełka tłumiące sygnał GPS, kij bejsbolowy, maczetę, mefedron oraz blisko 37 gramów innej substancji, którą przekazano do badań laboratoryjnych.

Tymczasowy areszt dla kierowcy Toyoty na trzy miesiące

Wstępne testy wskazały, że 29-latek prowadził Toyotę pod wpływem kokainy. Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów, w tym zarzuty używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do samochodu, kierowania pod wpływem środków odurzających oraz niezatrzymania się do kontroli. Zarzuty dotyczą także spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, umyślnego doprowadzenia do zderzenia samochodów, by zmusić policjantów do zaniechania czynności, oraz posiadania nielegalnych substancji. Sąd Rejonowy w Otwocku zastosował wobec 29-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące. 26-letni pasażer będzie odpowiadał w warunkach recydywy za kradzież perfum. Został też objęty dozorem policji.

Źródło: Policja.pl