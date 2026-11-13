Uważaj na to, co robisz w andrzejki! Tego unikaj, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie pecha

Andrzejki od wieków wiążą się z wieloma przesądami.

Nie chodzi jedynie o wróżby, ale również przestrogi, czego unikać w tym wyjątkowym dniu.

Sprawdź, czego lepiej nie robić tego dnia, aby nie przyciągnąć negatywnych zdarzeń i niepowodzeń.

Andrzejki od pokoleń zajmują szczególne miejsce w polskiej tradycji. Dawniej traktowano je bardzo poważnie, a wróżby miały pomóc przede wszystkim niezamężnym dziewczętom poznać przyszłość i dowiedzieć się, kiedy spotkają wymarzonego partnera. Z czasem zwyczaj ten zmienił swój charakter i stał się okazją do wspólnej zabawy. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przesądy poszły w zapomnienie.

Tego nie rób w andrzejki, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie pecha

Według ludowych wierzeń w andrzejki lepiej zrezygnować z większych porządków. Zamiatanie podłóg, wyrzucanie śmieci czy wynoszenie niepotrzebnych rzeczy miało symbolicznie usuwać z domu nie tylko brud, ale również pomyślność i dobre energie. Szczególnie niewskazane miało być pozbywanie się czegoś wartościowego. Lepiej więc odłożyć gruntowne sprzątanie na inny dzień. Kolejny przesąd dotyczy finansów. Wierzono, że pożyczanie pieniędzy w andrzejkowy wieczór może sprawić, że szczęście materialne zacznie omijać nas szerokim łukiem. Niektórzy przestrzegali również przed pożyczaniem przedmiotów, ponieważ miało to symbolicznie oznaczać oddawanie własnej pomyślności. Jeśli zatem ktoś poprosi cię tego dnia o drobną przysługę, według tradycji lepiej zachować ostrożność.

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Nie kłóć się i nie wypowiadaj złych słów

Andrzejki powinny upływać w radosnej atmosferze. Dawne wierzenia przestrzegały przed awanturami, złośliwościami i wypowiadaniem przykrych słów. Uważano, że negatywne emocje mogą przyciągać kolejne niepowodzenia, a rozpoczęcie tego wyjątkowego wieczoru od kłótni nie wróży niczego dobrego. Lepiej więc odpuścić drobne sprzeczki i nie szukać dziury w całym. W andrzejkową noc szczególne znaczenie przypisywano wróżbom. Wierzono, że ich wyniki mogą zdradzić przyszłość, dlatego nie należało ich lekceważyć ani wyśmiewać. Ważnym elementem zabawy było również lanie wosku przez dziurkę od klucza. Miał on symbolicznie otwierać drogę do poznania tego, co jeszcze nieznane.

Choć trudno dziś traktować te zakazy całkiem serio, andrzejkowe zwyczaje wciąż mają swój urok. Nie ma dowodów na to, że sprzątanie, pożyczanie pieniędzy czy kłótnia rzeczywiście przynoszą pecha. Można jednak potraktować dawne przesądy jako ciekawostkę i pretekst do dobrej zabawy. W końcu odrobina tajemniczości jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

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