Andrzej Grabowski wystąpił w filmie córki. Aktorzy nie wzięli za to ani grosza

Andrzej Grabowski wystąpił w debiucie reżyserskim córki Zuzanny

Andrzej Grabowski osiągnął ogromny sukces zawodowy i cieszy się statusem jednego z najpopularniejszych aktorów swojej generacji. Aktorską ścieżkę kariery wybrały także jego córki z pierwszego małżeństwa, Zuzanna oraz Katarzyna, które zdolności artystyczne odziedziczyły również po swojej matce, znanej aktorce Annie Tomaszewskiej.

W świecie artystycznym funkcjonują także wybrankowie obu sióstr Grabowskich. W 2013 roku Zuzanna wzięła ślub z Pawłem Domagałą, natomiast pięć lat później sakramentalne „tak” powiedzieli sobie Katarzyna i Damian Kulec.

Starsza córka aktora nie ogranicza się tylko do występów przed kamerą, lecz realizuje się także w pisaniu scenariuszy oraz reżyserii. Pod koniec 2024 roku na antenie programu „Halo, tu Polsat” ujawniła, że trwają prace nad jej nowym filmem, w który zaangażował się jej sławny ojciec.

Obraz zatytułowany „Droga rzadziej przemierzana” stanowi pełnometrażowy debiut Zuzanny Grabowskiej. Fabuła skupia się na losach dawnych, nierozłącznych przyjaciółek, Julii i Weroniki. Kobiety spotykają się po latach, aby wspólnie udać się na pogrzeb Karoliny, a jej nagłe odejście staje się początkiem pełnej niespodzianek wyprawy.

Pierwszy pokaz tego dzieła odbył się na festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie, jednak tytuł nie doczekał się jeszcze szerokiej dystrybucji kinowej. Widzowie mieli okazję obejrzeć tę produkcję także w ramach 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE.

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Andrzej Grabowski zdradza kulisy pracy na planie filmu Zuzanny Grabowskiej

Tuż po seansie Andrzej Grabowski podzielił się swoimi wrażeniami z pracy nad tym projektem w rozmowie z „Super Expressem”. Chociaż artysta pojawił się na ekranie tylko w jednej scenie, czas spędzony na planie wspomina bardzo ciepło. Wyraził też nadzieję, że „Droga rzadziej przemierzana” trafi ostatecznie do repertuaru kin w całym kraju.

„To jest jedna scena. Myślę jednak, że dosyć przyjemna. A sam film rzeczywiście wydaje mi się naprawdę wart obejrzenia, a przede wszystkim wart dystrybucji. Czekamy na to, że może w końcu ktoś zdecyduje się wprowadzić go do dystrybucji, bo reakcje publiczności na różnych pokazach i festiwalach są naprawdę jednoznaczne” - mówił Andrzej Grabowski.

Do swojego projektu Zuzanna Grabowska zaprosiła nie tylko ojca, ale też męża i grono przyjaciół. Sama stanęła przed kamerą jako jedna z dwóch głównych bohaterek. Partneruje jej prywatna przyjaciółka Agata Wątróbska, z którą reżyserka wspólnie stworzyła scenariusz.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy bardzo ograniczonych środkach finansowych. Andrzej Grabowski wytłumaczył, że standardowy koszt tego typu filmów waha się od siedmiu do ośmiu milionów złotych, podczas gdy budżet „Drogi rzadziej przemierzanej” zamknął się w kwocie nieco przekraczającej milion. W rezultacie wszyscy zaangażowani aktorzy zrzekli się swojego wynagrodzenia. Znany ze „Świata według Kiepskich” artysta podsumował, że obsada pracowała wyłącznie za śniadanie, „uśmiech i może za przyszły angaż”.

Aktor nie ukrywał też, że początkowo podchodził do całego przedsięwzięcia z pewną dozą niepokoju.

„Przed przeczytaniem scenariusza była obawa, że scenariusz będzie niedobry. Po przeczytaniu pojawiła się obawa, że scenariusz jest bardzo dobry, ale film będzie niedobry. W końcu, trochę się bojąc, pojechałem na jeden z pokazów tego filmu do Cieszyna, na festiwal. Zrobiłem to jednak tylko dlatego, że Łukasz Maciejewski napisał o tym filmie bardzo dobrze i że wybrał go na zakończenie festiwalu. Uważał, że opowiada o pewnych relacjach, które ludzie powinni zobaczyć i którymi powinni się przejąć. No i pojechałem, zobaczyłem...” - wspominał w „Super Expressie” aktor.

Wiele wskazuje na to, że ten projekt otworzy drzwi do kolejnych rodzinnych działań artystycznych. Andrzej Grabowski ujawnił dziennikarzom, że sam zaproponował Zuzannie nowy temat na scenariusz, który bazuje na przeżyciach jego drugiej córki, Katarzyny.

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