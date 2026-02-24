Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki przyciągnął tłumy. Kto towarzyszył mistrzowi w ostatniej drodze?

Państwowe honory dla legendy kina

Smutna wiadomość obiegła media 8 lutego, gdy Olaf Lubaszenko poinformował o śmierci ojca. Edward Linde-Lubaszenko był postacią, której przedstawiać nie trzeba – stworzył ponad 100 kreacji scenicznych i dziesiątki filmowych, a każda z nich była dopracowana do perfekcji. Aktor nie zwalniał tempa i był aktywny zawodowo niemal do samego końca, schodząc ze sceny dopiero w wieku 86 lat. Związek Artystów Scen Polskich zadbał o to, by pożegnanie mistrza miało odpowiednią rangę.

„Wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o pogrzeb państwowy” – usłyszeliśmy w ZASP-ie.

Jak przekazał Piotr Jędrzejowski z ministerstwa, rodzina aktora wyraziła zgodę na taki charakter uroczystości. To piękny gest, podkreślający, jak wielki wkład w polską kulturę wniósł zmarły artysta.

Ostatni aplauz na Powązkach. Kto przyszedł?

Finałowy akt nastąpił we wtorek, 24 lutego. Żałobnicy zebrali się w kościele przy placu Teatralnym, skąd orszak wyruszył na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Edward Linde-Lubaszenko spoczął w prestiżowej Alei Zasłużonych, co jest najwyższym wyrazem uznania dla jego twórczości. W tej ostatniej drodze towarzyszył mu tłum warszawiaków oraz plejada gwiazd.

Na miejscu stawiła się rodzina oraz przyjaciele z branży. Jako jedna z pierwszych pojawiła się Maja Komorowska, by oddać cześć koledze po fachu. Wśród żegnających dostrzeżono także Roberta Janowskiego, Michała Milowicza, Tomasza Iwana oraz rzadko widywaną ostatnio Irenę Karel. To było pożegnanie godne wielkiego mistrza sceny.

