BTS wróciło z hukiem! Pierwszy album po przerwie boysbandu wreszcie jest dostępny!

"ARIRANG" – hołd dla fanów BTS i podróż w głąb koreańskiej kultury

Nowy album BTS, zatytułowany "ARIRANG", to wyczekiwany powrót gigantów K-popu. Płyta, która ukazała się po niemal czterech latach przerwy, jest czymś więcej niż tylko zbiorem piosenek. To prawdziwy hołd dla wiernych fanów i odzwierciedlenie doświadczeń zespołu z ostatnich lat. Tytuł albumu nie jest przypadkowy. "Arirang" to jedna z najważniejszych koreańskich pieśni ludowych, symbolizująca miłość, tęsknotę i nadzieję. Wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, stanowi fundament koreańskiej tożsamości. BTS, sięgając po ten motyw, opowiadają swoją własną, dojrzałą i szczerą historię, głęboko zakorzenioną w ich artystycznym DNA.

ZOBACZ TAKŻE: Justin Bieber pobił się z Usherem?! Wydarzyło się to na imprezie Beyoncé i Jaya-Z

BTS podbija świat! Największe hity koreańskiego boysbandu

"SWIM" z Lili Reinhart – teledysk, który porusza

Głównym singlem z albumu "ARIRANG" jest utwór "SWIM", który doczekał się wyjątkowego teledysku. W klipie możemy podziwiać Lili Reinhart, aktorkę znaną z roli w serialu "Riverdale". Jej postać budzi się na pokładzie statku dowodzonego przez członków BTS. Załoga wspiera zagubioną pasażerkę, pomagając jej odnaleźć siłę i ruszyć naprzód. To wzruszająca opowieść o wsparciu i przezwyciężaniu trudności.

ZOBACZ TAKŻE: Khalid wystąpi w Polsce! Kiedy i gdzie koncert? Data, miejsce, bilety

14 nowych piosenek

Płyta składa się z 14 utworów, nad którymi członkowie BTS pracowali na każdym etapie – od pisania po produkcję. Materiał oddaje emocje i doświadczenia ostatnich lat, jednocześnie stanowiąc hołd dla fanów, którzy przez cały ten czas pozostawali przy zespole. "ARIRANG" ma być najbardziej autentycznym wydawnictwem w ich karierze – pełnym wdzięczności, ale też energii na przyszłość. Album jest dostępny w formacie CD i LP, w tym na czerwonym winylu.

Nowa era BTS

Zespół zaczął budować napięcie wokół nowej ery już pod koniec 2025 roku, archiwizując swoje kanały społecznościowe i uruchamiając tajemniczą stronę z odliczaniem. Nowe logo wywołało skojarzenia z erami "Wings", "Dark & Wild" czy "O!RUL8,2?", rozbudzając spekulacje o powrocie do korzeni w nowoczesnym wydaniu. Powrót BTS z albumem "ARIRANG" to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci fanów i z pewnością ugruntuje pozycję zespołu jako globalnego fenomenu. Przygotujcie się na niezapomniane emocje!