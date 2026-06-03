Britney Spears poszła do fryzjera. Na nowym zdjęciu trudno ją rozpoznać!

Britney Spears - mimo że nie nagrywa nowej muzyki - cały czas pozostaje jedną z największych gwiazd przemysłu rozrywkowego. Piosenkarka wycofała się ze świata show-biznesu po traumatycznych przejściach, jakie zgotowała jej własna rodzina, z ojcem na czele. Artystka przez blisko 14 lat znajdowała się pod kuratelą, a o wszystkim decydował właśnie Jamie Spears. Za sprawą ruchu Free Britney księżniczce popu udało się odzyskać upragnioną wolność oraz odbudować relacje z synami.
Britney Spears - problemy w życiu prywatnym
Wokalistka nie ukrywa, że nie chce wracać do mediów. Otwarcie mówi też o swoich problemach w życiu prywatnym.
Na IG przedstawiam siebie jako trzymającą się w ryzach, jednak jest wiele osób, które nie wiedzą, przez co przeszło moje ciało!!! Nie jestem tu po to, żeby zgrywać ofiarę, ale po to, żeby wyjaśnić, że chociaż napisałam książkę o moich doświadczeniach, trauma nadal istnieje i prawdopodobnie zawsze już będzie. Jest to niezwykle głębokie i z tego, co wiem, w niektóre dni mogę być zdenerwowana lub nie być w porządku, ale wydaje mi się, że świat nie daje mi na to przyzwolenia - napisała w 2024 roku.
Ostatnie miesiące były dla Britney wyjątkowo trudne. Piosenkarka została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu i sama zgłosiła się na odwyk. Po zakończeniu leczenia artystka zafundowała sobie metamorfozę.
Metamorfoza Britney Spears
Wszystko wskazuje na to, że Britney Spears znalazła zrozumienie u przedstawicielek klanu Kardashian. Jakiś czas temu gwiazda chwaliła się zdjęciami z "piżama party" w domu celebrytek, a teraz zdecydowała się na metamorfozę u ulubionego stylisty fryzur Kim - Chrisa Appletona. Mężczyzna pochwalił się tym faktem na Instagramie.
Jako dzieciak dorastający w Anglii, traktowałem Britney Spears jak "ścieżkę dźwiękową" wielu ważnych momentów. Nigdy, przenigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia będę stał za fotelem, stylizując jej włosy (albo, jak w tym przypadku, że to ona będzie stała za moim, lol). Niektóre chwile naprawdę zataczają koło. Ona jest nie tylko ikoną, ale też jedną z najbardziej autentycznie życzliwych i delikatnych dusz, jakie kiedykolwiek spotkałem - napisał.
Fani w pierwszej chwili myśleli, że zdjęcie jest wytworem sztucznej inteligencji.