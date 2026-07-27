Turniej WTA w Waszyngtonie. Jak zaprezentowała się Magda Linette?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-27 19:44

Magda Linette nie zaliczy do udanych startu w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Polska tenisistka odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Leylah Fernandez. Sprawdź przebieg spotkania.

Ręce tenisistki odbijającej piłkę podczas turnieju WTA. O występie Magdy Linette przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisistka w białym stroju uderza rakietą w żółtą piłkę tenisową tuż nad ziemią.

Krótki pojedynek z Kanadyjką

Spotkanie 65. w rankingu Magdy Linette z Leylah Fernandez, notowaną na 34. pozycji, trwało zaledwie 79 minut. W pierwszym secie Polka zdołała wygrać tylko jednego gema, gdy przegrywała 0:4.

Druga partia przyniosła nieco więcej wyrównanej walki. Kanadyjka prowadziła już 5:2, ale poznanianka zdołała wygrać dwa gemy z rzędu. Ostatecznie jednak Linette została przełamana i Fernandez wykorzystała drugą piłkę meczową.

Co dalej w turnieju WTA?

Dla obu zawodniczek była to czwarta bezpośrednia konfrontacja poza rozgrywkami drużyn narodowymi. Fernandez poprawiła swój bilans i prowadzi teraz z Polką 3-1. W ubiegłym roku Linette zakończyła zmagania w Waszyngtonie na etapie 1/8 finału.

W kolejnej rundzie rywalką Kanadyjki będzie zwyciężczyni meczu między Alexandrą Ealą a Qinwen Zheng. W stolicy USA zagra także Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.