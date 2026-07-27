Iga Świątek zaszalała przed US Open! Poleciała za Ocean na koncert Ariany

Iga Świątek poświęciła ostatnie tygodnie na intensywne sesje treningowe w Europie, starając się zapomnieć o szybkiej eliminacji w trzeciej rundzie Wimbledonu. Niebawem Polka rozpocznie zmagania na twardej nawierzchni w Ameryce Północnej, startując w turnieju w Toronto. Jest to kluczowy etap obecnego okresu startowego, ponieważ po zmaganiach w Kanadzie zawodniczka przeniesie się do Stanów Zjednoczonych. Finałem amerykańskiego tournée będzie rywalizacja na kortach US Open w Nowym Jorku. Raszyńska tenisistka ma nadzieję na szybki powrót do najwyższej formy i walkę o cenne tytuły. Przed powrotem do oficjalnych meczów znalazła jednak moment, aby zrealizować swoje wielkie marzenie związane z muzyką.

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Iga Świątek w USA. Polska tenisistka na koncercie Ariany Grande

Nasza najlepsza rakieta udała się w specjalną podróż do stanu Massachusetts, aby uczestniczyć w występie znanej amerykańskiej wokalistki. Polska zawodniczka pochwaliła się pobytem na wydarzeniu muzycznym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na jej instagramowym profilu pojawiły się fotografie dokumentujące zwiedzanie miasta oraz sam występ muzyczny, do których dołączyła krótką relację tekstową ze swojej wyprawy.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek był w latach 2024-2026... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Krótki przystanek w Bostonie, żeby zobaczyć Arianę Grande na żywo! I po raz pierwszy odkryć to miasto... Wow, jakie niesamowite miejsce! Na pewno tu wrócę – napisała zachwycona Świątek, którą czeka teraz przelot do Kanady.

Wiele wskazuje na to, że wybitna polska tenisistka odnalazła doskonałą metodę na regenerację sił tuż przed wznowieniem morderczej rywalizacji na światowych kortach. Szybka wizyta w nowym mieście, spacery po amerykańskich ulicach i udział w widowisku znanej na całym świecie artystki popowej stanowiły idealny reset przed nadchodzącymi, bardzo trudnymi zmaganiami sportowymi. Fotograficzne pamiątki z tego niespodziewanego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych można obejrzeć w naszej specjalnie przygotowanej galerii zdjęć poniżej.