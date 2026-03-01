BRIT Awards 2026 rozdane. Olivia Dean i historyczne werdykty w Manchesterze

Cztery statuetki dla Olivii Dean na gali w Manchesterze

Najważniejsze wydarzenie w brytyjskim kalendarzu muzycznym - rozdanie BRIT Awards - miało miejsce 28 lutego 2026 roku. Tym razem organizatorzy zdecydowali się na zaskakujący krok, przenosząc ceremonię z Londynu do hali Co-op Live w Manchesterze. Niekwestionowaną królową wieczoru została Olivia Dean, która opuściła galę z czterema nagrodami. Wokalistka triumfowała w kategoriach: Artystka roku, Pop Act oraz Album roku za krążek „The Art of Loving”, a jej duet z Samem Fenderem „Rein Me In” uznano za Piosenkę roku. Mimo tego imponującego wyniku, Dean nie zdołała pobić rekordu należącego do RAYE, która dwa lata wcześniej zdobyła aż sześć statuetek podczas jednej nocy.

Rosalía i Rosé z nagrodami. Przełomowe momenty BRIT Awards

W kategoriach zagranicznych doszło do rozstrzygnięć, które na zawsze zapiszą się w historii nagród. Rosalía otrzymała tytuł International Artist of the Year, stając się pierwszą hiszpańskojęzyczną gwiazdą uhonorowaną w ten sposób i pokonując takie konkurentki jak Taylor Swift czy Lady Gaga. Wielki sukces odnotowała również scena azjatycka. Rosé, jako pierwsza artystka K-popowa, odebrała statuetkę za Międzynarodową Piosenkę Roku. Wyróżnienie to przypadło jej za utwór „APT.”, nagrany wspólnie z Bruno Marsem.

Podczas wydarzenia przyznano również szereg nagród specjalnych dla zasłużonych twórców branży. Noel Gallagher został okrzyknięty Autorem tekstów roku, a tytuł Producenta roku trafił do PinkPantheress. Za Wybitny wkład w muzykę nagrodzono Marka Ronsona, natomiast pośmiertną nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Ozzy Osbourne. W trakcie wzruszającego segmentu In Memoriam oddano hołd artystom, którzy odeszli w ostatnim czasie, wspominając między innymi Gary'ego „Mani” Mounfielda z formacji The Stone Roses. W rolę gospodarza ceremonii po raz szósty wcielił się komik Jack Whitehall.

Lista zwycięzców BRIT Awards 2026. Kto wygrał?

Wieczór w Manchesterze bez wątpienia należał do Olivii Dean, której dominacja w kluczowych kategoriach potwierdziła jej silną pozycję na rynku. Poniżej prezentujemy pełne zestawienie nagrodzonych artystów:

Album roku: Olivia Dean – „The Art of Loving”

Artystka/Artysta roku: Olivia Dean

Grupa roku: Wolf Alice

Debiut roku: Lola Young

Piosenka roku: Sam Fender & Olivia Dean – „Rein Me In”

International Artist of the Year: ROSALÍA

International Song of the Year: ROSÉ & Bruno Mars – „APT.”

Alternative/Rock Act: Sam Fender

Hip-hop/Grime/Rap Act: Dave

Dance Act: Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

Pop Act: Olivia Dean

R&B Act: SAULT

