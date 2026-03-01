Magdalena Fręch w finale turnieju w Meridzie. Polka opowiedziała o dramatycznej końcówce

Spis treści Magdalena Fręch kontra Shuai Zhang

Magdalena Fręch wywalczyła awans do decydującego starcia w turnieju WTA 500 w meksykańskiej Meridzie, eliminując Shuai Zhang wynikiem 6:2, 6:7(6), 6:3.

Półfinałowa rywalizacja obfitowała w dramaturgię, a polska tenisistka przyznała po meczu, że opadała już z sił.

W walce o tytuł, zaplanowanej na noc z niedzieli na poniedziałek, rywalką łodzianki będzie Hiszpanka Cristina Bucsa.

Dla naszej reprezentantki będzie to już trzeci występ w finale rozgrywek rangi WTA w dotychczasowej karierze.

Podczas gdy forma Igi Świątek uległa ostatnio lekkiemu zachwianiu, na kortach w Meksyku błyszczy inna nasza rodaczka. Łodzianka prezentuje się wyśmienicie podczas zmagań rangi WTA 500 w Meridzie. Wcześniej, w ćwierćfinale, stoczyła morderczy, trwający trzy godziny bój z niezwykle groźną Czeszką Marie Bouzkovą. W walce o finał na Polkę czekała natomiast doświadczona reprezentantka Chin. Rywalka to triumfatorka ostatniego Australian Open w deblu, gdzie grała wspólnie z Elise Mertens.

Otwarcie spotkania przebiegło pod dyktando naszej tenisistki, która pewnie zapisała pierwszą partię na swoje konto. Prawdziwe emocje zaczęły się w drugiej odsłonie, która zmieniła się w dreszczowiec. Przy prowadzeniu 5:4 Polka miała dwie piłki meczowe, ale nie zdołała ich wykorzystać. Shuai Zhang przetrwała kryzys i doprowadziła do wyrównania w setach. Decydująca partia należała jednak do łodzianki. Mimo ogromnego zmęczenia Magdalena Fręch zwyciężyła 6:3, pieczętując awans, choć po ostatniej piłce była skrajnie wyczerpana.

„Właściwie nie wiem, jak wygrałam ten mecz. Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy marnuje się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. W ostatnich minutach już brakowało mi sił”

– przyznała szczerze polska zawodniczka, której słowa przytacza oficjalny serwis WTA.

Finałowe starcie w Meridzie zaplanowano na noc z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego, a przeciwniczką naszej tenisistki będzie Cristina Bucsa. Hiszpanka sprawiła sensację w półfinale, eliminując turniejową „jedynkę”, Jasmine Paolini. Dla łodzianki będzie to trzecia szansa na tytuł w głównym cyklu WTA. Obie poprzednie miały miejsce w 2024 roku. W lipcu w Pradze Fręch musiała uznać wyższość Magdy Linette, natomiast we wrześniu odniosła życiowy sukces. Wówczas w Guadalajarze pokonała Australijkę Olivię Gadecki, sięgając po trofeum rangi 500.

