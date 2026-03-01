Iga Świątek rusza na podbój Indian Wells. Kibice muszą zarywać noce

Polska koalicja tenisowa z Igą Świątek na czele melduje się w Stanach Zjednoczonych.

Raszynianka ma patent na kalifornijski turniej, choć w ubiegłym roku odpadła tuż przed finałem.

Specyfika kortów w Indian Wells sprzyja Polce mimo pewnych modyfikacji nawierzchni.

Sprawdź dokładny harmonogram losowania turniejowej drabinki.

Wiceliderka światowego rankingu zameldowała się już w Stanach Zjednoczonych. Zanim jednak rozpoczęła treningi na pustynnych obiektach, pozwoliła sobie na chwilę wytchnienia. W mediach społecznościowych pojawiły się kadry, na których widać tenisistkę biegającą po piasku i uciekającą przed falami. Gwiazda krótko skomentowała ten czas jako „perfekcyjny poranek”, dzieląc się radością z fanami.

Oficjalna inauguracja zmagań w Indian Wells nastąpi 4 marca. Dzięki wysokiemu rozstawieniu najlepsza polska rakieta rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, co oznacza, że na korcie zobaczymy ją w piątek lub sobotę (6-7 marca). Kibice otrzymają jednak wcześniejszą niespodziankę. Już we wtorek, 3 marca, odbędzie się pokazowa impreza Tie-Break Tens. W mikście partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud. Ten duet ma już wspólne sukcesy, gdyż podczas minionego US Open dotarli aż do finału gry mieszanej.

Kompleks w Kalifornii nie bez powodu określa się mianem "tenisowego raju". Iga Świątek czuje się tu znakomicie, co potwierdzają statystyki: triumfy w 2022 i 2024 roku oraz półfinały w latach nieparzystych (2023, 2025). Choć rok temu organizatorzy zdecydowali się na przyspieszenie nawierzchni, specyficzne pustynne powietrze nadal gwarantuje wysoki kozioł piłki, który faworyzuje styl gry naszej reprezentantki. W poprzedniej edycji zaporą nie do przejścia okazała się Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Losowanie drabinki Indian Wells. O której godzinie ceremonia?

Organizatorzy zaplanowali ceremonię losowania na poniedziałek, 2 marca. Polscy kibice, którzy chcą śledzić to wydarzenie na żywo, muszą przygotować się na bardzo późną porę. Procedura losowania rozpocznie się punktualnie o północy czasu polskiego (noc z poniedziałku na wtorek).

Terminarz występów Igi Świątek w marcu 2026

4 marca – początek rywalizacji w WTA 1000 Indian Wells

17 marca – start turnieju WTA 1000 Miami Open

