Magdalena Fręch w finale WTA Merida. Czy polska tenisistka sięgnie po swój drugi tytuł?

Fręch walczy o trzeci finał w karierze

Dla Magdaleny Fręch to już trzeci finał cyklu WTA w karierze. Oba poprzednie rozegrała w 2024 roku, co świadczy o jej rosnącej dyspozycji. W lipcu rywalizowała o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze, gdzie uległa Magdzie Linette, natomiast we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie triumfowała w turnieju rangi 500. Teraz ma szansę na kolejny sukces.

Polska tenisistka, zajmująca 57. miejsce w światowym rankingu, zmierzyła się w półfinale z doświadczoną, 38-letnią Shuai Zhang, która plasuje się na 86. pozycji. Było to czwarte spotkanie obu zawodniczek, a Fręch odniosła swoje drugie zwycięstwo nad Chinką. Mimo początkowych trudności, Łodzianka zdołała odwrócić losy meczu i pewnie awansować do finału.

Jak Fręch pokonała Shuai Zhang?

Mecz rozpoczął się od przegranego gema serwisowego przez Fręch, jednak szybko wróciła do gry, zdobywając cztery kolejne gemy i przejmując kontrolę. Pierwszy set zakończył się jej zwycięstwem. W drugiej partii polska tenisistka miała aż cztery piłki meczowe, z czego dwie w dziesiątym gemie przy serwisie rywalki i kolejne dwie w tie-breaku. Chinka wykorzystała swoje szanse, zdobywając cztery punkty z rzędu od stanu 4-6, czym wyrównała stan meczu.

Decydujący set był zacięty, a walka gem za gem trwała do wyniku 3:3. Od tego momentu Fręch zdobyła trzy kolejne gemy, zapewniając sobie zwycięstwo w całym spotkaniu. Piąta piłka meczowa okazała się skuteczna, co przypieczętowało jej awans. Wcześniej w turnieju w Meridzie Fręch pokonała Marię Timofiejewę (6:4, 7:6), Jessicę Bouzas Maneiro (6:0, 6:3) oraz Marie Bouzkovą (6:3, 4:6, 6:3).

"Właściwie nie wiem, jak wygrałam ten mecz. Starałam się zachować spokój, ale nigdy nie jest łatwo, gdy marnuje się cztery piłki meczowe i trzeba grać kolejnego seta. W ostatnich minutach już brakowało mi sił" - powiedziała Fręch, cytowana przez stronę internetową WTA.

Kiedy odbędzie się finał z Cristiną Bucsą?

Magdalena Fręch nie miała jeszcze okazji zagrać z Cristiną Bucsą na poziomie WTA. W latach 2017-2021 obie tenisistki mierzyły się trzykrotnie w imprezach niższej rangi, gdzie polska zawodniczka odniosła dwa zwycięstwa. Finał turnieju w Meridzie rozpocznie się o północy w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Hiszpanka Bucsa, zajmująca 63. miejsce w rankingu, ma mołdawskie korzenie i po raz pierwszy w karierze pokonała rywalkę z czołowej dziesiątki, wygrywając z Jasmine Paolini.

Cristina Bucsa awansowała do finału imprezy WTA po raz drugi w karierze; w listopadzie w turnieju rangi 250 w Hongkongu przegrała z Kanadyjką Victorią Mboko. Awans Fręch do finału w Meridzie oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu znajdzie się na 36. miejscu. W przypadku zdobycia tytułu, polska tenisistka awansuje na 29. pozycję. Jej najwyższa dotychczasowa pozycja w karierze to 22. miejsce.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.