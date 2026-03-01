Adam Zdrójkowski o nowym sezonie "Rodzinki.pl". Kuba Boski zakocha się w Helenie Englert

Adam Zdrójkowski o wyzwaniach w "Rodzince.pl"

Odtwórca roli Kuby Boskiego ujawnia, że jego postać rozpoczyna kolejną serię przygód z ogromnym zapałem, jednak napotka na swojej drodze zupełnie świeże przeszkody. Adam Zdrójkowski podkreśla, że dla młodego bohatera będzie to debiut w sytuacji, gdy „pierwszy raz Kuba wybrał sobie taką miłość, która jego nie chce”. To bolesne odrzucenie ma stać się głównym motorem napędowym jego działań.

„Nieszczęśliwa miłość, która cały czas będzie gdzieś tam krążyła” – zdradza Adam Zdrójkowski.

Według aktora, brak zainteresowania ze strony wybranki sprawia, że chłopak za wszelką cenę będzie dążył do zmiany jej nastawienia.

„To jest ten afrodyzjak, który go tak nakręca, że jednak on udowodni, że ona go chce” – dodaje aktor.

Helena Englert jako nowa miłość Kuby Boskiego

W wywiadzie dla "Super Expressu" padła kluczowa informacja dotycząca obsady. Adam Zdrójkowski potwierdził, że obiektem westchnień jego bohatera w "Rodzince.pl" będzie postać grana przez Helenę Englert. To właśnie ona wcieli się w rolę owej nieodwzajemnionej sympatii, która regularnie będzie pojawiać się na ekranie, podkręcając temperaturę uczuć. Jakby tego było mało, scenariusz przewiduje powrót dawnych znajomych. Aktor zapowiada, że „demony przeszłości trochę będą wracały”, co sugeruje obecność jego byłych partnerek w fabule. Taka mieszanka gwarantuje zazdrość, spięcia i zwroty akcji, które mogą zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów rodziny Boskich.

Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak w akcji

Nie zabraknie również interwencji ze strony starszego pokolenia. Zdrójkowski przyznaje, że „mamusia zawsze lubi pomieszać paluchem w sprawach braci”, co zwiastuje, że Natalia Boska (Małgorzata Kożuchowska) znów aktywnie włączy się w życie synów. Z kolei Ludwik, grany przez Tomasza Karolaka, pozostanie wierny swojej surowej szkole wychowania. Ojciec będzie wywierał presję na Kubę, aby ten „sam sobie poradził” z problemami, zamiast liczyć na ciągłą pomoc rodziców.

Na zakończenie aktor odniósł się do ogólnego nastroju produkcji. Zapewnił, że serial zachowa swój humor i życiowy charakter, ale ostrzegł widzów przed wzrostem intensywności zdarzeń.

„Jest trochę bardziej spicy niż było” – podsumowuje.

Zdrójkowski wyraził nadzieję, że granica dobrego smaku nie zostanie przekroczona, choć nie ukrywa, że w nowym sezonie emocje sięgną zenitu.

