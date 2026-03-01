Zillmann i Lesar znów na parkiecie. Te zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które przeszły do historii jako pierwsza żeńska para w polskim "Tańcu z Gwiazdami", pojawiły się na IV edycji Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026.

Obie panie wciąż pielęgnują wspólną pasję do tańca, co doskonale widać na fotografiach uchwyconych podczas turnieju.

W wydarzeniu wzięły udział także inne gwiazdy, w tym Rafał Maserak, Agnieszka Sienkiewicz oraz Julia Wieniawa.

W nadchodzącym sezonie show Polsatu zobaczymy uczestników związanych ze sportem i freak-fightami: Natsu, Gamou Falla i Sebastiana Fabijańskiego.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w zmysłowym tańcu

Wicemistrzyni olimpijska z Tokio oraz jej taneczna partnerka były pionierkami, tworząc pierwszy damsko-damski duet w historii polskiej edycji popularnego show. Wspólna praca na sali treningowej zbliżyła je do siebie tak bardzo, że relacja zawodowa z czasem przerodziła się w prywatną. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar regularnie pojawiają się razem na oficjalnych wyjściach, takich jak Gala Mistrzów Sportu, gdzie nie stronią od okazywania sobie uczuć. Paparazzi niejednokrotnie przyłapywali je na czułych objęciach i pocałunkach. Warto odnotować, że przed rozpoczęciem programu obie panie były w długoletnich związkach z innymi osobami. Sportsmenka była związana z kanadyjkarką Julią Walczak, a tancerka tworzyła parę z Krzysztofem Hulbojem. Przez pewien czas unikały jednoznacznych deklaracji, aż wreszcie Lesar potwierdziła, że są razem.

Katarzyna Zillmann pokazała starą fotkę. Sama się zdziwiła fryzurą!

„Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem”

Takie słowa tancerka wypowiedziała w wywiadzie dla serwisu Viva.pl. Miłość do tańca wciąż jest ważnym elementem ich życia, co udowodniły podczas IV edycji Sikelia di Terrazzino International Pro Am Cup 2026. Zdjęcia z tego wydarzenia są niezwykle wymowne. Widać na nich, jak Zillmann i Lesar w objęciach oddają się pasji, a między nimi aż kipi od emocji i namiętności. Fotografie te są dowodem na to, że łączy je głębokie uczucie.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Sportowcy na parkiecie

Wspomniany turniej przyciągnął także inne znane osobowości, w tym Julię Wieniawę, Agnieszkę Sienkiewicz czy Rafała Maseraka, stanowiąc swoisty wstęp do wiosennej ramówki telewizyjnej. W najnowszej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" producenci ponownie postawili na osoby związane ze światem sportu. O Kryształową Kulę powalczy aż trójka celebrytów mająca doświadczenie we freak-fightach: Natsu, Gamou Fall oraz Sebastian Fabijański. Popularna influencerka zatańczy w parze z Wojciechem Kuciną, Fall wystąpi u boku Hanny Żudziewicz, natomiast aktor pojawi się na parkiecie z Julią Suryś.

