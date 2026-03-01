Agnieszka Włodarczyk nadaje z Dubaju. Przez napiętą sytuację jej mąż musiał podjąć trudną decyzję

Wiadomości o eskalacji konfliktu militarnego, obejmujące ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela na cele w Iranie oraz późniejszy odwet, zdestabilizowały sytuację w rejonie Zatoki Perskiej. Resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdził przechwycenie części wrogich dronów i rakiet, a media państwowe w Iranie raportowały o uderzeniach w obiekty powiązane z USA. Wszystko to dzieje się w cieniu doniesień o rosnącym napięciu w całym regionie.

Niepokojące sygnały docierają bezpośrednio z Dubaju. Mieszkańcy i turyści donosili o odgłosach eksplozji słyszanych w centrum metropolii, a w internecie opublikowano materiały wideo sugerujące obecność bezzałogowca w sąsiedztwie wieżowca Burj Khalifa. Lokalne służby odnotowały również wystąpienie incydentu w jednym z budynków na słynnej sztucznej wyspie Palm Jumeirah.

Głos w sprawie zabrała Agnieszka Włodarczyk, która towarzyszy w Dubaju swojemu mężowi, Robertowi Karasiowi, oraz ich synowi. Aktorka zareagowała na liczne zapytania zaniepokojonych internautów, zapewniając, że na miejscu panuje względny spokój. Z jej relacji wynika, że transport publiczny działa bez zarzutu, a mieszkańcy funkcjonują w normalnym trybie, nie odczuwając bezpośredniego zagrożenia. Gwiazda zaznaczyła również, że incydent na Palm Jumeirah spotkał się z błyskawiczną reakcją odpowiednich służb.

Sytuację skomentowała również inna Polka mieszkająca w Emiratach, Marcelina Zawadzka. Prezenterka, która przeprowadziła się tam kilka miesięcy temu, przyznała w mediach społecznościowych, że obserwuje rozwój wydarzeń i jest w pełni przygotowana na ewentualną ewakuację, gdyby poziom bezpieczeństwa uległ pogorszeniu.

Robert Karaś przerywa bicie rekordu przez brak sygnału GPS

Niestety, geopolityczne napięcia miały bezpośredni wpływ na sportowe ambicje Roberta Karasia. Triathlonista, który 28 lutego wystartował z biegiem przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w ramach ataku na rekord Guinnessa, został zmuszony do nagłego przerwania wysiłku po pokonaniu 82 kilometrów. Decyzja ta nie wynikała ze słabości organizmu, lecz z problemów technicznych wywołanych działaniami w regionie.

W oficjalnym komunikacie sportowiec wyjaśnił, że z powodu sytuacji militarnym zakłócony został sygnał GPS. Jest on absolutnie niezbędny do oficjalnego udokumentowania trasy i zatwierdzenia rekordu przez sędziów. Karaś podkreślił, że nie znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia, ale bezpieczeństwo jest priorytetem, a wyzwanie podejmie ponownie, gdy sytuacja w regionie się ustabilizuje.

