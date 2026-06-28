Turniej ATP w Eastbourne padł łupem Belga. Kto sięgnął po pierwsze historyczne trofeum

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-28 14:46

Turniej ATP w Eastbourne przyniósł ogromną niespodziankę na kortach trawiastych. Belgijski tenisista Zizou Bergs wywalczył swoje premierowe mistrzostwo w głównym cyklu. Rozgrywany w Wielkiej Brytanii turniej ATP w Eastbourne stanowił dla zawodników niezwykle ważny sprawdzian formy przed zbliżającym się wielkoszlemowym Wimbledonem.

Nogi tenisisty w sportowym stroju podczas intensywnej gry na trawiastym korcie, z piłką tenisową w powietrzu i drobinami trawy unoszącymi się po uderzeniu. Scena symbolizuje dynamikę turnieju ATP w Eastbourne, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi tenisisty biegnącego po trawiastym korcie obok żółtej piłki.

Jak przebiegał finałowy mecz w Eastbourne?

Zizou Bergs odniósł historyczny sukces na trawiastych kortach w Wielkiej Brytanii. Belgijski zawodnik pokonał w decydującym meczu o tytuł francuskiego gracza Ugo Humberta, który był rozstawiony z numerem szóstym. Finałowe spotkanie zakończyło się wynikiem 3:6, 6:1, 6:4 na korzyść tenisisty z Belgii. Zdobycie tytułu tej prestiżowej rangi jest największym osiągnięciem w dotychczasowej karierze sportowej tego gracza. Triumf ten pozwala mu z dużym optymizmem patrzeć na kolejne zmagania w kalendarzu.

Rywalizacja o mistrzostwo nie przebiegała bez problemów organizacyjnych i pogodowych. Pojedynek rozpoczął się w sobotę, ale musiał zostać przerwany z powodu ulewnego deszczu. W momencie wstrzymania gry klasyfikowany na trzydziestym miejscu w rankingu Francuz prowadził w pierwszej partii 2:1 oraz 30-15. Ostatecznie zajmujący czterdzieste ósme miejsce na światowej liście Belg zdołał odwrócić losy spotkania. Obaj finaliści zmierzą się ze sobą ponownie już w pierwszej rundzie prestiżowego Wimbledonu.

Z kim przegrał polski deblista Jan Zieliński?

Rywalizacja w brytyjskich zawodach miała również ważny polski akcent. Reprezentant naszego kraju Jan Zieliński wystąpił w drabince gry podwójnej. Jego partnerem na korcie był brytyjski tenisista Luke Johnson, z którym stworzył bardzo dobrze funkcjonujący duet. Polsko-brytyjska para dotarła aż do półfinału tego turnieju deblowego. Dobre występy na specyficznej nawierzchni trawiastej są niezwykle istotne przed rozpoczęciem zmagań w londyńskim turnieju wielkoszlemowym.

W meczu o awans do wielkiego finału Polak i Brytyjczyk musieli ostatecznie uznać wyższość przeciwników. Ich rywalami na korcie byli doświadczony Francuz Edouard Roger-Vasselin oraz reprezentant Monako Hygo Nys. Spotkanie półfinałowe zakończyło się porażką Zielińskiego i Johnsona w dwóch setach 4:6, 2:6. Dla polskiego gracza był to jednak bardzo cenny sprawdzian umiejętności w bezpośrednim starciu z wymagającymi rywalami. Wynik ten zakończył udział reprezentanta Polski w tej edycji rozgrywek.