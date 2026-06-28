MŚ 2026. Czy reprezentacja Hiszpanii odzyska formę i sięgnie po puchar?

Jakie wyniki osiągnęła reprezentacja Hiszpanii w grupie H

Reprezentacja Hiszpanii zajęła pierwsze miejsce w grupie H na mistrzostwach świata rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. W pierwszym spotkaniu podopieczni Luisa de la Fuente bezbramkowo zremisowali z Republiką Zielonego Przylądka, co uznano za duże rozczarowanie. Następnie pokonali Arabię Saudyjską 4:0, a w decydującym starciu wygrali z Urugwajem 1:0. Wyniki te pozwoliły na awans do 1/16 finału, gdzie ich rywalem będzie Austria.

Hiszpańskie media, takie jak dziennik „ABC”, zwracają uwagę, że zawodnikom daleko do poziomu prezentowanego na ostatnich mistrzostwach Europy. W fazie grupowej skupiono się na wynikach, a nie na estetyce gry. Gazeta „El Pais” z kolei doceniła solidną defensywę, zaznaczając, że drużyna nie straciła żadnej bramki. Jednocześnie wskazano na brak charakterystycznej szybkości w rozgrywaniu piłki, co dotychczas było atutem zespołu.

„W historii mistrzostw świata nie brakuje przykładów mistrzów, którzy mieli słaby początek, ale potrafili się podnieść i ostatecznie zdobyć tytuł” – napisał „ABC”, przypominając trudne początki Włochów w 1982 r., Hiszpanii w 2010 r. czy Argentyny w 2022 r., która w pierwszym swoim meczu w grupie przegrała z Arabią Saudyjską.

Czy faworyci MŚ 2026 zdołają pokonać kolejne przeszkody?

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego mają nadzieję, że reprezentacja Hiszpanii będzie grać coraz lepiej w kolejnych etapach turnieju. Ich najbliższy przeciwnik, Austria, zapewnił sobie awans do fazy pucharowej po zaciętym remisie 3:3 z Algierią w ostatnich minutach spotkania. Pomimo przeciętnego początku, zespół Luisa de la Fuente wciąż jest wymieniany w gronie głównych faworytów do końcowego triumfu. Zaufanie do trenera pozostaje wysokie, zwłaszcza po sukcesie na mistrzostwach Europy w 2024 roku.

Szkoleniowiec boryka się jednak z problemami kadrowymi, w tym kontuzją Nico Williamsa oraz słabszą dyspozycją Rodriego. Mimo to, dziennik „El Mundo” wskazuje na pozytywne aspekty, takie jak wpływ Lamine Yamala na przebieg meczów, niezawodność formacji obronnej i wysokie umiejętności Daniego Olmo. Wszyscy kibice liczą na odblokowanie ofensywnego potencjału w nadchodzącym starciu z Austrią.