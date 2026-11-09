Włodzimierz Szaranowicz wyróżniony przez TVP. Rozczulające spotkanie z Dariuszem Szpakowskim

Włodzimierz Szaranowicz ma swoje studio w TVP. Na miejscu pojawił się Dariusz Szpakowski

Z powodu zmagań z chorobą Parkinsona Włodzimierz Szaranowicz przed kilkoma laty wycofał się z pracy w telewizji. Zanim jednak zniknął z anteny, przez dekady relacjonował najważniejsze imprezy sportowe oraz wielkie triumfy Polaków, w tym pamiętne występy Adama Małysza. Mimo problemów zdrowotnych były komentator pojawia się czasem publicznie, a jedną z takich okazji była ubiegłoroczna premiera książki Dariusza Szpakowskiego, prywatnie jego przyjaciela i kolejnej wielkiej postaci związanej z TVP.

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QUIZ. Włodzimierz Szaranowicz czy Dariusz Szpakowski? Legendarne komentarze kultowych postaci TVP. Pamiętasz wszystkie? Pytanie 1 z 11 Na początek coś łatwego. Który z nich przez lata komentował sukcesy Adama Małysza? Włodzimierz Szaranowicz Dariusz Szpakowski Następne pytanie

Teraz, gdy funkcjonuję na wolnych obrotach, jest w miarę w porządku. Jeśli gdzieś wychodzę, odzyskuję werwę w mówieniu, umysł działa lepiej

- tak swoją obecną sytuację opisywał sam Szaranowicz w wywiadzie udzielonym Dariuszowi Faronowi z portalu Wirtualna Polska. Z kolei w czwartek 5 listopada Telewizja Polska postanowiła uhonorować swojego wieloletniego pracownika w szczególny sposób. Zorganizowano wówczas wyjątkową ceremonię w gmachu stacji, na której zjawił się również wyraźnie poruszony tym wydarzeniem Dariusz Szpakowski.

Nadal pracujący przed mikrofonem Szpakowski opublikował po zakończeniu uroczystości specjalny wpis w mediach społecznościowych. „Dziś Studio S7 w TVP otrzymało imię Włodzimierza Szaranowicza - legendarnego komentatora, człowieka, który przez dekady nadawał sportowym emocjom wyjątkowy wymiar, i mojego wieloletniego przyjaciela” - napisał na wstępie dziennikarz.

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Włodek wyznaczał standardy dziennikarstwa sportowego. Jego komentarze towarzyszyły nam podczas największych chwil polskiego i światowego sportu - od sukcesów Adama Małysza i Kamila Stocha, przez olimpijskie emocje, po rekordowe biegi Usaina Bolta. A jego słynne „Hej, hej, tu NBA!” na zawsze pozostanie częścią historii telewizji. Cieszę się, że miejsce, z którego opowiadamy o sporcie, będzie nosić jego imię. To piękny i zasłużony hołd dla człowieka, którego głos znały i kochały miliony kibiców. Włodku, to dla mnie wielka radość i zaszczyt być tu dzisiaj

- do tych pełnych emocji słów 75-letni komentator dołączył poruszające fotografie dokumentujące spotkanie z Szaranowiczem. Pierwszy kadr ukazuje obu dziennikarzy w serdecznym objęciu, co użytkownicy sieci podsumowali jednym wymownym słowem: „Legendy”. Kolejne zdjęcia przedstawiają między innymi moment, w którym wspierający się laską bohater wydarzenia osobiście odsłania pamiątkową tablicę przy wejściu do studia. Podczas uroczystości nie zabrakło także okolicznościowego tortu udekorowanego „mikrofonami i słuchawkami TVP Sport”.