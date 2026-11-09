Nie tylko krzyżacka twierdza. Malbork zaskakuje na każdym kroku. Co warto zobaczyć poza zamkiem?

Choć Zamek w Malborku to bezsprzecznie symbol miasta, to ma ono do zaoferowania znacznie więcej niż tylko słynną krzyżacką twierdzę.

Odkryj zabytkowy ratusz, nowoczesną Szkołę Łacińską z planetarium, urokliwe bulwary nad Nogatem oraz unikalne figurki Marianków.

Sprawdź, jak zaplanować dłuższy pobyt, by poznać lokalne smaki i doświadczyć Malborka, który zaskakuje na każdym kroku.

Zabytkowy dworzec kolejowy w Malborku. Piękna wizytówka miasta, którą łatwo przegapić

Malbork potrafi zachwycić nie tylko miłośników średniowiecznych zamków, ale również osoby, które zwracają uwagę na architekturę. Dobrym przykładem jest zabytkowy dworzec kolejowy, znajdujący się niedaleko centrum miasta. Już sam budynek robi wrażenie - to efektowna, ceglana konstrukcja z charakterystycznymi detalami, która przypomina o czasach, gdy kolej odgrywała ogromną rolę w rozwoju regionu. Budynek oddano do użytku w 1890 roku, a jego projekt wyraźnie nawiązuje do architektury pobliskiego zamku. Nie brakuje tu ostrołukowych okien, ozdobnych szczytów, dekoracyjnych detali i wysokiego, wielopołaciowego dachu. Charakterystyczna czerwona cegła sprawia, że dworzec doskonale wpisuje się w historyczny krajobraz Malborka. Co ciekawe, podobne rozwiązania architektoniczne można odnaleźć w innych miejskich budynkach z tego okresu.Warto zajrzeć również do środka. Wnętrza kryją prawdziwe perełki, których nie widać na pierwszy rzut oka. Uwagę przyciągają drewniane stropy, ozdobne kolumny, polichromie oraz odrestaurowane herby. Podczas remontu przeprowadzonego w latach 2010-2011 zadbano o zachowanie historycznych elementów wyposażenia. Szczególną ciekawostką są ślady po kulach z czasów II wojny światowej, które pozostawiono jako świadectwo burzliwej historii tego miejsca. Dworzec przez lata był ważnym punktem komunikacyjnym i przyczynił się do rozwoju tej części miasta. Dziś jest nie tylko miejscem, z którego podróżni ruszają w dalszą drogę, ale również jednym z ciekawszych zabytków Malborka. Warto poświęcić mu kilka minut, nawet jeśli przyjechaliśmy tu przede wszystkim po to, by zobaczyć słynny zamek. Niewykluczone, że dla miłośników architektury będzie to jedna z największych niespodzianek podczas całej wycieczki.

Pomorskie.Dworzec kolejowy w Malborku to perełka architektoniczna

Zamek w Malborku - od niego warto rozpocząć zwiedzanie

Krzyżacka twierdza robi ogromne wrażenie. Wznoszony od XIII wieku zamek jest największym zamkiem ceglanym na świecie i od 1997 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jego monumentalne mury, dziedzińce, krużganki i rozległe wnętrza pozwalają przenieść się w czasy średniowiecza. Podczas zwiedzania warto zobaczyć między innymi Zamek Wysoki, Pałac Wielkich Mistrzów oraz imponujący refektarz. Ciekawostką jest fakt, że warownia przez pewien czas była stolicą państwa zakonnego. Co więcej, mimo ogromnego oblężenia w 1410 roku, które trwało około 2 miesiące wojska Władysława Jagiełły nie zdobyły zamku. Na poznanie całego kompleksu dobrze przeznaczyć kilka godzin. Dostępne są również trasy rodzinne, dzięki którym historia staje się ciekawsza dla najmłodszych. Często organizowane jest również nocne zwiedzanie, podczas którego można poczuć się jak za czasów krzyżackich mistrzów, którzy niegdyś zamieszkiwali twierdzę.

Ratusz Staromiejski i Szkoła Łacińska. Tu historia spotyka się z nowoczesnością

Po wyjściu z zamku warto skierować kroki na Stare Miasto. Jednym z jego najważniejszych zabytków jest gotycki Ratusz Staromiejski, którego początki sięgają XIV wieku. Charakterystyczna ceglana bryła, ozdobne szczyty i średniowieczna architektura przypominają o dawnej świetności Malborka. Co ważne, ratusz nie jest wyłącznie zabytkiem do oglądania na zewnątrz. Po przeprowadzonych pracach remontowych ponownie służy mieszkańcom. Odbywają się tu zajęcia artystyczne, warsztaty, spotkania i wydarzenia edukacyjne. To przykład miejsca, w którym historia nie jest zamknięta za muzealną gablotą, ale żyje na co dzień służąc mieszkańcom i turystom. Kolejnym punktem obowiązkowym jest Szkoła Łacińska przy Starym Mieście. Jej historia sięga 1352 roku, a dziś w zabytkowym budynku działa nowoczesne Centrum Kultury i Edukacji. Znajdziemy tu planetarium, w którym można wybrać się w niezwykłą podróż po kosmosie, oraz SOWA, czyli Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Interaktywne eksponaty zachęcają do eksperymentowania, samodzielnego odkrywania i nauki przez zabawę. Regularnie organizowane są także warsztaty, zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz spotkania kulturalne.

Marianki, Stare Miasto i bulwary nad Nogatem

Malbork ma również swoją sympatyczną maskotkę - Marianka. To niewielki rycerzyk, którego figurki rozmieszczono w różnych częściach miasta. Poszukiwanie kolejnych postaci może stać się ciekawym pomysłem na rodzinną grę miejską. Niektóre z nich zapraszają do wspólnego zdjęcia, jak ten, który znajduje się przy podświetlonym nocą napisie "Malbork", inne przypominają o lokalnej historii. Warto wypatrywać ich podczas spacerów! Samo Stare Miasto również zasługuje na uwagę. Choć w czasie II wojny światowej znaczna część historycznej zabudowy została zniszczona, zachowały się cenne zabytki, między innymi Brama Mariacka i kościół św. Jana. Dziś ta część Malborka stopniowo odzyskuje swój charakter. Na chwilę odpoczynku najlepiej wybrać się na bulwar nad Nogatem im. Macieja Kilarskiego. Ławki, ścieżki spacerowe, place zabaw i punkty widokowe, które rozpościerają się aż do Parku Północnego, zachęcają, by zwolnić tempo. Z bulwaru rozciąga się piękna panorama zamku, a widok ceglanej twierdzy odbijającej się w wodzie naprawdę robi wrażenie. Można tu również aktywnie spędzić czas, wybrać się na rower, kajak lub po prostu usiąść i nacieszyć się okolicą.

Malborskie smaki. Gdzie zjeść po zwiedzaniu?

Po kilku godzinach spacerowania i odkrywania zabytków przychodzi pora na ucztę dla podniebienia. Będąc w Malborku, warto zainteresować się kuchnią regionalną, nawiązującą do tradycji Żuław. Jedną z propozycji jest restauracja Malboria, w której można poszukać lokalnych inspiracji kulinarnych i spróbować między innymi zupy żuławskiej. To ciekawa propozycja dla osób, które podczas podróży lubią poznawać nie tylko zabytki, ale również smaki danego regionu. W końcu udany wyjazd to nie tylko piękne zdjęcia, lecz także wspomnienia związane z dobrym jedzeniem!

W Malborku zdecydowanie warto zostać nieco dłużej

Malbork potrafi zaskoczyć tych, którzy przyjeżdżają tu wyłącznie na kilka godzin, by zobaczyć słynny zamek. Ratusz, Szkoła Łacińska, Marianki, Stare Miasto i bulwary nad Nogatem pokazują zupełnie inne oblicze miasta - bardziej codzienne, rodzinne i pełne lokalnego życia. Warto więc zaplanować zwiedzanie tak, aby nie ograniczać się do krzyżackiej twierdzy. Malbork ma wiele do opowiedzenia, a najlepsze odkrycia często czekają tuż za rogiem.

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