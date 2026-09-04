Jesienny trik na stary pień drzewa. Wiosną usuniesz go bez grama wysiłku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-04 4:48

Pozostałości po ściętych drzewach spędzają sen z powiek wielu ogrodnikom. Wyrywanie pniaków to ciężka praca, a czekanie, aż same zgniją, zajmuje długie lata. Wystarczy jednak zastosować prosty zabieg jesienią, by wiosną drewno stało się niezwykle miękkie. Poznaj niezawodny patent na szybkie pozbycie się pnia.

Pniak ściętego drzewa na tle zielonego trawnika. O sposobach na szybkie usuwanie pni z ogrodu przeczytasz na Eska.
Autor: aopsan/ Getty Images
  • Pniaki po wycince to wielki kłopot, bo ich naturalny rozpad trwa lata, a mechaniczne usuwanie słono kosztuje i niszczy teren.
  • Istnieją proste, domowe metody na skrócenie tego czasu o wiele miesięcy, a optymalną porą na działanie jest właśnie jesień.
  • Dowiedz się, jak za pomocą tanich składników doprowadzić drewno do stanu, w którym wiosną usuniesz je niemal bez wysiłku.

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Zlikwidowanie pniaka po wyciętym drzewie to prawdziwa udręka. Korzystanie z usług profesjonalistów sporo kosztuje i wiąże się ze zrujnowaniem trawnika. Z kolei zostawienie drewna samemu sobie oznacza lata czekania na efekty. Najszybciej butwieją gatunki miękkie, takie jak brzoza czy topola, natomiast dąb, sosna i grab potrafią zalegać w ziemi najdłużej. Istotna jest również sama wielkość pozostałości. Aby nie tracić czasu, warto zastosować sprytne triki właśnie w okresie jesiennym. Nadchodząca wilgoć oraz mróz rozsadzą drewno od wewnątrz. Dzięki temu, gdy nadejdzie wiosna, pozbędziesz się problemu własnymi rękami.

Niezwykle skutecznym sprzymierzeńcem w walce z pniakiem okazuje się zwykły cukier, który stanowi doskonałą pożywkę dla grzybów rozkładających martwe drewno. Na początek nawierć w pniu otwory o głębokości około 20 centymetrów, umiejscawiając je blisko siebie. Wsyp do nich sporą ilość cukru, a następnie zalej wodą, by słodka substancja wniknęła głęboko w tkankę drewna. Na koniec dokładnie owiń całość plandeką, co stworzy w środku ciepły i wilgotny mikroklimat. Zostaw tak przygotowany pniak na całą zimę. Kiedy nadejdzie wiosna, zdejmij okrycie. Drewno będzie na tyle miękkie, że z łatwością rozłupiesz je siekierą i usuniesz.

Ogrodnicy polecają ten sposób na szybkie usuwanie pniaka z ziemi

Kolejną niezwykle popularną i rekomendowaną metodą jest wykorzystanie soli Epsom, znanej też jako siarczan magnezu. Jej działanie opiera się na zjawisku osmozy – substancja ta błyskawicznie wyciąga wodę z komórek drewna, doprowadzając do jego obumarcia i przesuszenia. W efekcie pniak robi się wyjątkowo kruchy i łatwiejszy w demontażu. Postępuj tu analogicznie jak w przypadku cukru: nawierć dziury, zaaplikuj dużą ilość soli, zalej wodą i szczelnie okryj plandeką, dociskając ją na przykład ciężkimi kamieniami. Po upływie kilku miesięcy resztki drzewa będą zbutwiałe i gotowe do bezproblemowego wykopania.

Musisz pamiętać, by zabezpieczenie z plandeki było całkowicie szczelne. Utrzymanie podwyższonej temperatury i stałej wilgotności pod przykryciem jest absolutnie kluczowe, by bakterie i grzyby mogły sprawnie pracować. Jeżeli masz do czynienia z wyjątkowo masywnym pniem, koniecznie sprawdzaj po kilku tygodniach, czy użyta substancja nie uległa zużyciu lub wypłukaniu. W razie potrzeby po prostu dosyp kolejną porcję soli Epsom albo cukru, aby podtrzymać proces gnicia.

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