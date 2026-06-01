Dodaj ten kuchenny specyfik do szampony. Włosy będą wolniej się przetłuszczać. Domowy sposób na przetłuszczające się włosy

Przetłuszczające się włosy to zmora wielu osób, które szybko tracą świeżość i objętość, a fryzura staje się oklapnięta.

Za nadmierne przetłuszczanie włosów odpowiadają nadaktywne gruczoły łojowe, które produkują zbyt wiele sebum.

Istnieje zaskakująco prosty i tani domowy sposób, by skutecznie poradzić sobie z przetłuszczającymi się i oklapniętymi włosami.

Walka z nadmiernym przetłuszczaniem włosów bywa frustrująca. Za ten stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim nadaktywne gruczoły łojowe na skórze głowy, które produkują zbyt dużo sebum. Nadmiar sebum obciąża włosy u nasady, sprawiając, że stają się ciężkie, zlepione i pozbawione życia. Dodatkowo, na włosach i skórze głowy mogą gromadzić się resztki produktów do stylizacji, zanieczyszczenia z powietrza oraz martwe komórki naskórka, co jeszcze bardziej potęguje problem i sprawia, że włosy wyglądają na matowe i oklapnięte. Często, kiedy zauważymy, iż nasze włosy wyglądają nieświeżo, sięgamy po specjalistyczne, nierzadko drogie kosmetyki. Istnieje jednak domowy sposób, jak sobie poradzić z tym problemem.

Dodaj łyżeczkę do szamponu i pożegnaj tłuste pasma włosów

Okazuje się jednak, że skuteczny specyfik na walkę z przetłuszczającymi się i oklapniętymi włosami jest na wyciągnięcie ręki, a dokładnie w kuchennej szafce. Jednym z najczęściej polecanych trików jest dodanie niewielkiej ilości sody oczyszczonej do porcji szamponu. Soda pomaga dokładnie oczyścić skórę głowy z nadmiaru sebum, pozostałości kosmetyków do stylizacji oraz innych zanieczyszczeń. Dzięki temu włosy stają się lżejsze, bardziej puszyste i sprawiają wrażenie gęstszych.

Jak przygotować mieszankę do mycia włosów z dodatkiem sody?

Przygotowanie mieszanki jest bardzo proste. Wystarczy dodać około jednej łyżeczki sody oczyszczonej do porcji ulubionego szamponu, dokładnie wymieszać składniki i umyć włosy jak zwykle. Podczas mycia warto wykonać delikatny masaż skóry głowy, który dodatkowo pobudzi cebulki włosów. Po spłukaniu można nałożyć odżywkę i wysuszyć włosy.

Należy jednak pamiętać, że taki zabieg nie jest odpowiedni dla każdego. Osoby z podrażnioną, przesuszoną lub bardzo wrażliwą skórą głowy powinny zachować ostrożność, ponieważ soda może nasilić istniejące problemy. Nie zaleca się również zbyt częstego stosowania tej metody, szczególnie przy włosach farbowanych i zniszczonych.

