Jak prawidłowo podlewać storczyki? Skuteczna mieszanka sprawi, że bujnie zakwitną

Poznaj sprawdzone metody podlewania storczyka, dzięki którym roślina wyda mnóstwo pięknych kwiatów.

Stosowanie zwykłej wody kranowej szkodzi tym wrażliwym roślinom, dlatego konieczne jest przygotowanie odpowiedniego płynu dostarczającego niezbędne składniki.

Właściwa technika podlewania storczyków oraz unikalna proporcja płynów zapewnią twoim okazom nieustanny i zachwycający rozwój przez wiele miesięcy.

Podlewanie storczyków. Zasady, dzięki którym bujnie zakwitną

Storczyki zaliczają się do najbardziej zjawiskowych roślin uprawianych w domowym zaciszu. Ich pełne rozkwitu pędy prezentują się niezwykle stylowo i wspaniale dekorują każdą przestrzeń. Aby osiągnąć taki efekt, musimy bezwzględnie dopasować metody opieki do specyficznych wymagań tego gatunku. Roślina z pewnością odwdzięczy się wspaniałym wyglądem za znalezienie idealnego stanowiska oraz odpowiednie nawadnianie. To właśnie płyn, który wlewamy do doniczki, decyduje o ostatecznym sukcesie uprawy. Podlewanie storczyka wodą z kranu to ogromny błąd, ponieważ charakteryzuje się ona zbyt niską temperaturą i wysokim stopniem twardości. Najlepsze efekty przynosi stosowanie wody w temperaturze pokojowej. Prawdziwym luksusem dla orchidei jest deszczówka, jednak w domowych warunkach rzadko możemy sobie pozwolić na jej regularne pozyskiwanie. Musimy więc poszukać innych, równie skutecznych alternatyw, które pobudzą storczyka do wypuszczania nowych pąków.

Zasady podlewania orchidei i przygotowanie odpowiedniej mieszanki

Podlewanie orchidei sprawi, że będzie pięknie kwitła. Jeśli nie dysponujemy deszczówką, w zupełności wystarczy nam woda z kranu, pod warunkiem że odpowiednio długo odstała. Należy odczekać z podlewaniem minimum 4 godziny, aby zneutralizować chlor i opuścić osad wapienny na dno. Świetnie sprawdzi się również ciecz przepuszczona przez domowe filtry. Twardą wodę najlepiej wcześniej przegotować i dobrze wystudzić. Skutecznym sposobem na podlewanie jest stworzenie unikalnej mikstury z 200 mililitrów wody destylowanej oraz 50 mililitrów kranówki. Same rośliny nawadniamy raz w tygodniu. Możemy wstawić doniczkę na pół godziny do większej miski. Alternatywą jest obfite przelanie podłoża z góry. Pamiętajmy tylko, by po trzydziestu minutach wylać nadmiar zgromadzonej w podstawce wody, chroniąc delikatne korzenie przed gniciem.

Podstawowe reguły pielęgnacji storczyków w domu

Utrzymanie orchidei w dobrej formie wymaga przestrzegania zaledwie kilku podstawowych zasad. Podstawą jest właściwe stanowisko, gwarantujące roślinie jasne i rozproszone światło, bez bezpośredniej ekspozycji na ostre słońce. Nawożenie aplikujemy umiarkowanie w fazie rozwoju i kwitnienia, redukując je po utracie płatków. Kiedy kwiaty całkowicie opadną, ucinamy pęd i dajemy roślinie czas na odpoczynek. Prawidłowy harmonogram nawadniania najłatwiej ustalić na podstawie barwy korzeni. Ich zielony odcień oznacza, że należy bezwzględnie wstrzymać się z podlewaniem. Sięgamy po naszą konewkę z przygotowaną mieszanką dopiero w momencie, gdy system korzeniowy przybierze jasny, biały kolor.