Jak prawidłowo podlewać storczyki? Skuteczna mieszanka sprawi, że bujnie zakwitną

Podlewanie storczyków. Zasady, dzięki którym bujnie zakwitną
Storczyki zaliczają się do najbardziej zjawiskowych roślin uprawianych w domowym zaciszu. Ich pełne rozkwitu pędy prezentują się niezwykle stylowo i wspaniale dekorują każdą przestrzeń. Aby osiągnąć taki efekt, musimy bezwzględnie dopasować metody opieki do specyficznych wymagań tego gatunku. Roślina z pewnością odwdzięczy się wspaniałym wyglądem za znalezienie idealnego stanowiska oraz odpowiednie nawadnianie. To właśnie płyn, który wlewamy do doniczki, decyduje o ostatecznym sukcesie uprawy. Podlewanie storczyka wodą z kranu to ogromny błąd, ponieważ charakteryzuje się ona zbyt niską temperaturą i wysokim stopniem twardości. Najlepsze efekty przynosi stosowanie wody w temperaturze pokojowej. Prawdziwym luksusem dla orchidei jest deszczówka, jednak w domowych warunkach rzadko możemy sobie pozwolić na jej regularne pozyskiwanie. Musimy więc poszukać innych, równie skutecznych alternatyw, które pobudzą storczyka do wypuszczania nowych pąków.
Zasady podlewania orchidei i przygotowanie odpowiedniej mieszanki
Podlewanie orchidei sprawi, że będzie pięknie kwitła. Jeśli nie dysponujemy deszczówką, w zupełności wystarczy nam woda z kranu, pod warunkiem że odpowiednio długo odstała. Należy odczekać z podlewaniem minimum 4 godziny, aby zneutralizować chlor i opuścić osad wapienny na dno. Świetnie sprawdzi się również ciecz przepuszczona przez domowe filtry. Twardą wodę najlepiej wcześniej przegotować i dobrze wystudzić. Skutecznym sposobem na podlewanie jest stworzenie unikalnej mikstury z 200 mililitrów wody destylowanej oraz 50 mililitrów kranówki. Same rośliny nawadniamy raz w tygodniu. Możemy wstawić doniczkę na pół godziny do większej miski. Alternatywą jest obfite przelanie podłoża z góry. Pamiętajmy tylko, by po trzydziestu minutach wylać nadmiar zgromadzonej w podstawce wody, chroniąc delikatne korzenie przed gniciem.
Podstawowe reguły pielęgnacji storczyków w domu
Utrzymanie orchidei w dobrej formie wymaga przestrzegania zaledwie kilku podstawowych zasad. Podstawą jest właściwe stanowisko, gwarantujące roślinie jasne i rozproszone światło, bez bezpośredniej ekspozycji na ostre słońce. Nawożenie aplikujemy umiarkowanie w fazie rozwoju i kwitnienia, redukując je po utracie płatków. Kiedy kwiaty całkowicie opadną, ucinamy pęd i dajemy roślinie czas na odpoczynek. Prawidłowy harmonogram nawadniania najłatwiej ustalić na podstawie barwy korzeni. Ich zielony odcień oznacza, że należy bezwzględnie wstrzymać się z podlewaniem. Sięgamy po naszą konewkę z przygotowaną mieszanką dopiero w momencie, gdy system korzeniowy przybierze jasny, biały kolor.