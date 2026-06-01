Oskarżony lekarz z Myszkowa. W domu trzymał nielegalną amunicję

Korupcyjny proceder lekarza z Myszkowa. Sprzedawał recepty i zwolnienia

Jak ustalili śledczy z katowickiego Wydziału do Walki z Korupcją, 58-letni lekarz z Myszkowa uczynił ze swojej funkcji źródło nielegalnego dochodu. Mężczyzna, będąc naczelnym lekarzem szpitala powiatowego na Śląsku, miał przyjmować korzyści majątkowe za załatwianie różnych spraw. W ramach wizyt refundowanych przez NFZ sprzedawał zwolnienia lekarskie, recepty oraz skierowania na specjalistyczne badania. To jednak nie wszystko, ponieważ pracując dodatkowo w jednej z przychodni, wystawiał za pieniądze orzeczenia lekarskie dla kierowców. Poświadczał w nich brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów bez przeprowadzania wymaganych prawem badań.

Akcja policji w Myszkowie. W domu lekarza znaleziono gotówkę i nielegalną amunicję

Na podstawie zebranych dowodów, prokurator w marcu 2025 roku zlecił zatrzymanie medyka. Akcję przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach. Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania oraz pojazdy należące do 58-latka, dokonując zaskakujących odkryć. Poza dokumentacją medyczną, znaleziono kilkadziesiąt sztuk amunicji, na którą lekarz nie posiadał pozwolenia. Śledczy zabezpieczyli także kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar i grzywien.

Finał śledztwa w Myszkowie. Lekarz chce dobrowolnie poddać się karze

Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało siedem osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie 26 czynów, w tym korupcję, nielegalne posiadanie amunicji i poświadczanie nieprawdy. Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych na kwotę 200 tys. zł oraz zabezpieczono ich mienie warte 270 tys. zł. Główny oskarżony, 58-letni lekarz z Myszkowa, przyznał się do wszystkich zarzutów i złożył wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy. Mężczyzna zaproponował dla siebie karę łączną 1,5 roku bezwzględnego więzienia oraz 250 tysięcy złotych grzywny. Podobne wnioski o dobrowolne poddanie się karze złożyły także trzy inne osoby objęte aktem oskarżenia.

Źródło: Policja.pl