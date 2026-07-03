Bohaterka Bożeny Dykiel uśmiercona w serialu. Znamy dramatyczne kulisy odejścia Marii Zięby

Z produkcją stacji TVN, jaką jest serial "Na Wspólnej", Bożena Dykiel współpracowała nieprzerwanie od premiery pierwszego odcinka w 2003 roku. Przez ponad dwie dekady wspólnie z Mieczysławem Hryniewiczem, wcielającym się we Włodka, stworzyła jedno z najsłynniejszych ekranowych małżeństw w polskich produkcjach telewizyjnych. W końcowym okresie swojego życia aktorka przestała pojawiać się na zdjęciach próbnych, a jej niespodziewana śmierć zmusiła twórców tasiemca do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zamknięcia wątku sympatycznej restauratorki.

22

Rodzina z zapartym tchem czeka na powrót Marii Zięby

Według informacji przekazanych przez portal "Kozaczek", wyczekiwany od dawna przyjazd Marii Zięby z Półwyspu Iberyjskiego wcale nie zakończy się sielankowym zjazdem rodzinnym. Okazuje się, że przed widzami rozegra się prawdziwy koszmar, który wprawi w osłupienie wszystkich najbliższych bohaterki.

Jak wynika z doniesień mediów, klan Ziębów będzie odliczał minuty do momentu, w którym Maria przekroczy próg mieszkania. Bliscy zadbają o każdy najdrobniejszy szczegół, by powitać ją z odpowiednimi honorami. Entuzjazm domowników zburzy jednak zupełnie niespodziewana i druzgocąca informacja.

Nie przegap: Książulo trafił na czarną listę hotelu Gołębiewski! I tak tam pojechał

Sonda "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" - który serial wolisz? "M jak miłość" "Na Wspólnej" Nie umiem wybrać

"Umrze w ramionach ukochanego Włodka"

Okazuje się, że uwielbiana przez widzów bohaterka dostanie zawału w samolocie, gdy będzie już w drodze do Polski. Umrze w ramionach ukochanego Włodka. Przed śmiercią zdąży jeszcze powiedzieć, że bardzo go kocha. Wcześniej w serialu nie chorowała, więc będzie to dla wszystkich ogromny cios i wielkie zaskoczenie. To będą bardzo smutne odcinki

– relacjonuje jeden z członków ekipy "Na Wspólnej" podczas rozmowy ze wspomnianym wcześniej serwisem plotkarskim.

Bardzo smutne odcinki "Na Wspólnej"

Niespodziewana śmierć Marii Zięby bez wątpienia zrewolucjonizuje relacje w jej rodzinie i wyznaczy nowy kierunek dla przyszłych wydarzeń w serialu. Zapowiada się, że fani produkcji TVN obejrzą wyjątkowo przejmujące epizody, stanowiące zarazem pożegnanie z niezwykle cenioną postacią w historii "Na Wspólnej".

Zobacz także: Mamy wyciek z planu "Ranczo"! Chodzi o Olbrychskiego