Bletka – wiek

Ile lat ma Bletka? Piosenkarka urodziła się 27 marca 1999 roku, więc to oznacza, że w 2026 roku skończyła 27 lat.

Bletka – imię

Jak naprawdę nazywa się Bletka? Jej prawdziwe imię i nazwisko to Aleksandra Bletek. Pseudonim pochodzi od nazwiska.

Bletka – wzrost

Ile wzrostu ma Bletka? Oficjalna liczba nie jest szeroko potwierdzona, ale najczęściej podaje się około 166 cm. Trzeba jednak traktować to jako informację nieoficjalną.

Wywiad z Bletką | Radio ESKA

Bletka – utwory

Bletka wydała sporo piosenek, które podbiły polskie stacje radiowe, a także cieszyły się dużą popularnością w serwisach streamingowych jak Spotify czy Apple Muisc. Najbardziej znane piosenki Bletki to m.in.:

"Taxi"

"Hero"

"B012"

"Melatoninka"

"Awayy"

"Komu miałabym powiedzieć?"

"Nie szukaj mnie"

"Amnezja"

Bletka – Kizo

Kizo i Bletka współpracują muzycznie od hitu "Taxi", który był ogromnym sukcesem w Polsce. Powstały też kolejne wspólne utwory, np. "Hero", "Boomboo" czy "Na brzegu".

Bletka – chłopak

Bletka raczej chroni życie prywatne. W mediach pojawiały się informacje, że ma partnera, ale nie ujawnia publicznie jego tożsamości. Niektórzy mogą myśleć, że jej chłopakiem jest wspomniany wcześniej Kizo, ale nie ma żadnych oficjalnych informacji, które by na to wskazywały. Relacja między Bletką a Kizo jest jedynie zawodowa i przyjacielska.

Bletka – dzieci

Czy Bletka doczekała się potomstwa? To pytanie może zadawać sobie sporo osób, ale nie ma informacji, aby Bletka miała dzieci.

Bletka – Instagram

Jej oficjalny profil na Instagramie to @aleksandrabletek. Można znaleźć tam backstage koncertów, zdjęcia prywatne i zapowiedzi nowych utworów.