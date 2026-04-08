Joanna Opozda pokazała nagranie z synem i uderza w byłego męża. "Bez ojca się nie da"

Burzliwy związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Ich relacja zapowiadała się niczym piękna bajka, jednak ostatecznie zakończyła się bolesnym rozstaniem i koniecznością samodzielnego wychowywania dziecka. Płomienny romans Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego od samych początków wywoływał w przestrzeni publicznej gigantyczne poruszenie. Początkowo obserwatorzy widzieli ogromne uczucie ukoronowane błyskawicznym ślubem, wierząc, że para zbuduje perfekcyjne ognisko domowe. Wieści o stanie błogosławionym aktorki wywołały falę entuzjazmu wśród internautów. Vincent, owoc miłości Opozdy i Królikowskiego, urodził się dokładnie 22 lutego 2022 roku. Świeżo upieczona matka podzieliła się radosną nowiną w sieci, a perypetie młodych rodziców obserwował z wypiekami na twarzy cały kraj.

Rodzinna harmonia błyskawicznie przeszła do historii. Kryzys w małżeństwie rozpoczął się jeszcze zanim chłopiec przyszedł na świat. Antoni Królikowski zdecydował się opuścić ciężarną partnerkę, co wywołało spory skandal. Kiedy dziecko wreszcie się narodziło, Joanna Opozda musiała stawić czoła trudom opieki nad noworodkiem w pojedynkę.

Sądowa batalia między Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim

Kolejne miesiące przyniosły dalszą eskalację problemów. Byli partnerzy przenieśli swoje spory na łamy portali plotkarskich oraz sale rozpraw. Zażarte dyskusje dotyczące świadczeń alimentacyjnych, internetowe oświadczenia i ciągłe pretensje skutecznie podgrzewały atmosferę wokół ekspary. Aktorka oskarżała byłego męża o unikanie płacenia na syna, natomiast gwiazdor bronił się, udostępniając potwierdzenia bankowe. W samym środku tego medialnego tornada znajdował się dorastający Vincent. Celebrytka w pełni skupiła się na macierzyństwie i wielokrotnie zaznaczała, że chłopiec stanowi absolutny priorytet w jej obecnym życiu.

Opozda podsumowuje samodzielne macierzyństwo. "Dziecko nie potrzebuje opowieści"

Dziś czteroletni już chłopiec dorasta bez stałej obecności taty. Taka sytuacja w ogóle nie zaburza jego poczucia szczęścia oraz beztroskiego rozwoju. Niedawno na profilu instagramowym Joanny Opozdy pojawiło się krótkie wideo, na którym gwiazda zaprezentowała pierwszą przejażdżkę rowerową swojego potomka.

4 lata temu mówili mi, że "bez ojca się nie da". Że są rzeczy, których samotna matka nie jest w stanie nauczyć swojego dziecka. Pamiętam, jak wrzucałam tutaj jego pierwszy kroczek, który zrobił przy mnie. Dziś dodaję jego pierwszą jazdę na rowerze. Patrzę na niego i widzę spokój, radość i pewność. Ile razem przeżyliśmy złego i dobrego wiemy tylko my. Ale dziś wiem jedno, dziecko nie potrzebuje teorii ani opowieści o tym, jak "powinno być". Potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest. Codziennie. Bez wymówek. Kto kocha bezgranicznie. Można mówić różne rzeczy. A potem przychodzi życie i robi swoje. Poczekajcie aż nauczę go grać w piłkę nożną - stwierdziła dumna mama.

29

Sonda Jak sądzisz, czy Asia Opozda i Antek Królikowski dojdą do porozumienia? Powinni dla dobra wspólnego dziecka. Nie ma szans, to za długo trwa. Dojdą. Czas leczy rany, wiem to z doświadczenia.