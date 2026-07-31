Blanka niczym Shakira! Nagrała hymn na Mistrzostwa Świata

Blanka nagrała hymn na Mistrzostwa Świata! Za produkcję utworu "YEYEYO" odpowiada Francis, który z ogromnym zaangażowaniem włożył w niego ducha Polski.

"Chcemy pokazać światu naszą kreatywność i energię. Polska stanie się gospodarzem dla całego świata, a goście będą mogli doświadczyć naszej gorącej gościnności, kultury i muzyki" – podkreśla Francis.

Piosenka jest hołdem dla nowego pokolenia gwiazd kobiecej piłki nożnej, celebrując ich osiągnięcia i inspirując do dalszego rozwoju.

"Ten turniej jest o kobietach i taka też jest ta piosenka!" – dodaje producent.

"YEYEYO" to hymn na cześć kobiecej współpracy i hartu ducha, zarówno na boisku, jak i poza nim, niosący przesłanie o zwyciężaniu "ramię w ramię". W nagraniu utworu wzięła udział również Blanka, która z dumą wypowiada się o swoim udziale:

"To dla mnie wielki honor, że mogłam wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu dla Polski i kobiecego futbolu, tworząc ścieżkę dźwiękową do wielu wyjątkowych chwil, których zawodniczki i kibice doświadczą tutaj na miejscu."

Mistrzostwa Świata U-20 Kobiet FIFA 2026

Polska jest gotowa, by powitać świat wyjątkową, żywiołową atmosferą. Kraj zaprezentuje nie tylko świetną piłkę nożną, ale także swoją gościnną kulturę, zapewniając kibicom z całego świata niezapomniane wrażenia przez cały czas trwania turnieju. Kobiecy futbol w Polsce dynamicznie się rozwija, a oczekiwania wobec reprezentacji narodowej są wysokie. Mistrzostwa Świata U-20 Kobiet FIFA 2026 stanowią dla Polski potężną platformę do kształtowania przyszłości kobiecej piłki nożnej w kraju, inspirując nowe pokolenia zawodniczek i kibiców.

W 2026 roku Polska stanie się globalną sceną, na której objawią się nowe gwiazdy kobiecego futbolu, by inspirować cały świat. Mistrzostwa Świata U-20 Kobiet FIFA 2026 to turniej, który zgromadzi najbardziej utalentowane młode zawodniczki oraz pełnych pasji kibiców w wielkim święcie piłki nożnej. Jest to trampolina dla gwiazd jutra, światowa estrada, na której ujawniają się wyjątkowe talenty i kształtuje przyszłość kobiecego futbolu.

Wydarzenie to odgrywa kluczową rolę w inspirowaniu przyszłych pokoleń, kreując młode sportsmenki na wzory do naśladowania, zwiększając ich rozpoznawalność i rozbudzając ambicje wśród młodych piłkarek na całym świecie. Kibice z całego świata są zaproszeni do bycia świadkami pierwszych rozdziałów niezapomnianych sportowych historii, gdy nazwiska ikon jutra stają się znane na całym świecie.

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Bilety na Mistrzostwa Świata U-20 Kobiet FIFA 2026

12. edycja Mistrzostw Świata U-20 Kobiet FIFA zgromadzi 24 najlepsze kobiece reprezentacje narodowe U-20 z całego świata, reprezentujące wszystkie kontynenty. Turniej odbędzie się w dniach od 5 do 27 września 2026 roku w czterech miastach-gospodarzach: Bielsku-Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.Zapraszamy każdego do słuchania "YEYEYO" i osobistego poczucia tej podnoszącej na duchu energii. Bilety są już dostępne na stronie FIFA.com/tickets.