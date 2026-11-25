Sebastian Szczęsny ujawnił, że zmaga się z guzem mózgu podczas wywiadu na antenie programu „Dzień Dobry TVN” w sobotę, 21 listopada, w dniu pierwszego indywidualnego konkursu nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziennikarz od lat zajmował się tą dyscypliną i nie zrezygnował z niej także po diagnozie. Z kolei kilkadziesiąt godzin po emisji rozmowy w internecie już uruchomiono zbiórkę na jego leczenie.

Sebastian Szczęsny zmaga się z guzem mózgu. Pierwsze objawy zauważył jego syn

Organizatorka akcji Katarzyna Stadnik wyznaczyła cel zbiórki na poziomie 939 702 złotych. Kwota ta odpowiada dokładnie sumie, którą Szczęsny zebrał dla powodzian w 2024 roku podczas zorganizowanej przez siebie akcji. Do 25 listopada do godziny 14.30 wpłacono 111 575 złotych, a dziennikarz podziękował wszystkim osobom wspierającym go w walce z chorobą.

„Jestem ogromnie wzruszony. Wiedziałem, że mam wokół siebie życzliwych ludzi, ale skala tego wsparcia naprawdę mnie zaskoczyła. Reakcje kibiców, kolegów ze środowiska sportowego i osób, których osobiście nie znam, są czymś niesamowitym. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby moją wdzięczność” – powiedział Sebastian Szczęsny w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Zgromadzone fundusze mogą pomóc 54-letniemu dziennikarzowi w dalszej terapii, której dokładny przebieg jest jeszcze niewiadomą. Przełomowe mogą okazać się najbliższe badania w klinice w Niemczech.

„Obecnie przechodzę chemioterapię. Właśnie wyjeżdżam też na badania do kliniki w Heidelbergu w Niemczech. Wiążę z tym wyjazdem duże nadzieje. Liczę, że otrzymam tam konkretne informacje, które pomogą wytyczyć kierunek dalszego leczenia” – wyjaśnił Szczęsny dziennikarzowi WP SportoweFakty.

Komentator stacji TVN i Eurosport, który wcześniej pracował między innymi w TVP oraz RMF FM, nie wypowiada się na razie na temat rokowań. Zaznacza, że nie zamierza wyprzedzać wyników badań, a decyzje dotyczące kolejnych etapów terapii powierza lekarzom, którym ufa w 100 procentach.