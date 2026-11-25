Wicelider piłkarskiej ekstraklasy, Górnik Zabrze zagra z Wisłą Płock w ostatnim tegorocznym meczu u siebie. Spotkanie zaplanowano na piątkowy wieczór o godzinie 20.30. Gospodarze zgromadzili dotąd 31 punktów, natomiast czternasty zespół w tabeli z Płocka ma ich 15.

Mecz będzie miał charakter barbórkowy, a zapowiadająca go konferencja prasowa odbyła się w cechowni kopalni Sośnica. Trener Michal Gasparik wpisał się tam do księgi pamiątkowej i złożył kwiaty przy figurze Świętej Barbary, patronki górników. Słowak w piątek poprowadzi zabrzańską drużynę po raz pięćdziesiąty w ekstraklasie.

„Byłem na dole w kopalni jeszcze jako zawodnik Górnika. Na pewno czujemy dodatkową motywację, bo Barbórka to święto na Śląsku. Wiemy, że znów na trybunach będzie ponad 20 tysięcy kibiców, chcemy sprawić im radość. Jest zimno, może będzie padał śnieg, spróbujemy rozgrzać widzów naszym podejściem, walką na boisku” – zaznaczył Michal Gasparik.

Doświadczony obrońca Rafał Janicki zapowiedział walkę o pełną pulę na zakończenie domowych występów w tym roku.

„Chcemy udanie pożegnać się z naszymi kibicami. Szczególnie że zbliża się górnicze święto. Ludzie przyjdą na stadion z dużymi nadziejami na zobaczenie dobrego, a przede wszystkim wygranego przez Górnika meczu. Liczymy, że pożegnamy się trzema punktami” – powiedział defensor.

Porażka w Lubinie i sytuacja kadrowa

W poprzedniej kolejce Górnik przegrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 0:2. Przy stanie 0:0 rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Maksym Chłań, który nie był wyznaczony do strzelania. W 49. minucie boisko musiał opuścić Rafał Janicki po otrzymaniu dwóch żółtych kartek.

„Byliśmy smutni i rozczarowani. Dostaliśmy prezent w postaci rzutu karnego, później była nieuznana bramka dla nas i przypadkowa kartka dla Rafała. Po meczu już nie było nerwowo, wyjaśniliśmy sytuację i zamknęliśmy temat. Punktów nie przywieźliśmy, ale zajmujemy drugie miejsce, gramy w domu i potrzebujemy zwycięstwa” – podkreślił szkoleniowiec z Zabrza.

„Wisła ma może niezbyt dużo punktów, ale w jej składzie są mocne nazwiska, dobrzy piłkarze. Wiemy, jakie są jej silne strony. Musimy wykorzystać swoje sytuacje. Wierzę, że będziemy skuteczniejsi niż w ostatnich spotkaniach. Jeśli pokażemy naszą jakość, to zdominujemy rywali” – ocenił najbliższego przeciwnika trener.

W najbliższych spotkaniach zabrzanie będą musieli grać bez kapitana Erika Janży. Reprezentacyjny słoweński lewy obrońca przeszedł zabieg artroskopii kolana i wróci na boisko dopiero wiosną.

„Musimy poradzić sobie bez niego, zrobić teraz jak najwięcej punktów. Każdy zespół w końcówce rundy ma problemy. Na naszej ławce rezerwowych siedzą jednak piłkarze „głodni” i gotowi do gry” – zadeklarował Michal Gasparik.

Wyjazdowy koniec roku

Kolejne tegoroczne spotkania zabrzanie rozegrają na wyjazdach. Zespół czeka jeden mecz w Pucharze Polski oraz dwa starcia ligowe. Na 1 grudnia zaplanowano wyjazdowy mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Avią Świdnik, jednak w klubie z powodu warunków atmosferycznych istnieje obawa o możliwość jego zorganizowania.

„Wierzę, że informację na temat tego, czy będzie można grać, dostaniemy wcześniej, a nie w przeddzień. Bo musimy wiedzieć, czy przygotowywać się do pucharowego starcia, czy od razu do bardzo ważnego kolejnego meczu z Pogonią w Szczecinie” – podsumował szkoleniowiec Górnika.