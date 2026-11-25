Sabah Baku zagra z FC Barceloną. Ale nie o godzinie 21.00

W środę, 25 listopada 2026 roku, zakończą się zmagania w ramach 5. kolejki obecnej edycji Ligi Mistrzów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez polskich fanów pojedynków jest mecz Sabah Baku z FC Barceloną, w którym na murawie najprawdopodobniej pojawi się Tymoteusz Puchacz. Spotkanie z udziałem polskiego piłkarza nie zostanie jednak rozegrane późnym wieczorem, kiedy startuje większość starć tych rozgrywek.

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Pierwszy gwizdek sędziego w pojedynku Sabah Baku z FC Barceloną zabrzmi już o godzinie 18.45. Taka nieodwracalna decyzja UEFA wynika z różnicy czasu obowiązującej w Baku. Gdy o godzinie 21.00 ruszą główne wieczorne hity Ligi Mistrzów, rywalizacja z udziałem drużyny Polaka powinna być już dawno zakończona.

Tak wczesna pora rozgrywania meczu reprezentanta Polski przeciwko „Dumie Katalonii” może stanowić utrudnienie dla części fanów nad Wisłą. Dodatkowym problemem dla sympatyków Puchacza lub hiszpańskiego klubu jest fakt, że spotkania z Baku w ogóle nie pokaże Telewizja Polska. Bezpośrednią relację z tego wydarzenia przeprowadzą wyłącznie zakodowane stacje Canal+ Sport. W otwartym paśmie na antenie TVP1 widzowie zobaczą natomiast o standardowej porze hitowy pojedynek francuskiego PSG z włoską AS Romą.

QUIZ. W jakich klubach grają reprezentanci Polski? Lewandowski, Puchacz, Bednarek i inni Pytanie 1 z 20 Robert Lewandowski obecnie występuje w klubie: FC Barcelona Borussia Dortmund Chicago Fire Następne pytanie

Liga Mistrzów w środę 25 listopada 2026 roku. Terminarz i godziny meczów

18.45: Sabah Baku – FC Barcelona (Canal+ Extra 1)

18.45: Slavia Praga – Villarreal

21.00: Paris Saint-Germain – AS Roma (TVP1)

21.00: Atletico Madryt – Viking

21.00: Club Brugge – Liverpool

21.00: Inter – VfB Stuttgart

21.00: Lille – Bayern Monachium

21.00: Sporting – Manchester United

21.00: Szachtar Donieck – Fenerbahce