Sabah Baku zagra z FC Barceloną. Ale nie o godzinie 21.00
W środę, 25 listopada 2026 roku, zakończą się zmagania w ramach 5. kolejki obecnej edycji Ligi Mistrzów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez polskich fanów pojedynków jest mecz Sabah Baku z FC Barceloną, w którym na murawie najprawdopodobniej pojawi się Tymoteusz Puchacz. Spotkanie z udziałem polskiego piłkarza nie zostanie jednak rozegrane późnym wieczorem, kiedy startuje większość starć tych rozgrywek.
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Pierwszy gwizdek sędziego w pojedynku Sabah Baku z FC Barceloną zabrzmi już o godzinie 18.45. Taka nieodwracalna decyzja UEFA wynika z różnicy czasu obowiązującej w Baku. Gdy o godzinie 21.00 ruszą główne wieczorne hity Ligi Mistrzów, rywalizacja z udziałem drużyny Polaka powinna być już dawno zakończona.
Tak wczesna pora rozgrywania meczu reprezentanta Polski przeciwko „Dumie Katalonii” może stanowić utrudnienie dla części fanów nad Wisłą. Dodatkowym problemem dla sympatyków Puchacza lub hiszpańskiego klubu jest fakt, że spotkania z Baku w ogóle nie pokaże Telewizja Polska. Bezpośrednią relację z tego wydarzenia przeprowadzą wyłącznie zakodowane stacje Canal+ Sport. W otwartym paśmie na antenie TVP1 widzowie zobaczą natomiast o standardowej porze hitowy pojedynek francuskiego PSG z włoską AS Romą.
Liga Mistrzów w środę 25 listopada 2026 roku. Terminarz i godziny meczów
- 18.45: Sabah Baku – FC Barcelona (Canal+ Extra 1)
- 18.45: Slavia Praga – Villarreal
- 21.00: Paris Saint-Germain – AS Roma (TVP1)
- 21.00: Atletico Madryt – Viking
- 21.00: Club Brugge – Liverpool
- 21.00: Inter – VfB Stuttgart
- 21.00: Lille – Bayern Monachium
- 21.00: Sporting – Manchester United
- 21.00: Szachtar Donieck – Fenerbahce