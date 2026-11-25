QUIZ. Najlepsi skoczkowie ostatnich dekad. Dopasuj zawodnika do kraju: Hannavald, Ahonen, Prevc i inni Pytanie 1 z 20 Sven Hannavald to reprezentant: Niemiec Francji Norwegii Następne pytanie

Ilkka Herola zadebiutuje w Pucharze Świata w Ruce. Kto zmierzy się z Polakami?

Polscy skoczkowie zanotowali w Lillehammer najgorsze otwarcie Pucharu Świata od 28 lat i zdobyli tam łącznie zaledwie 4 punkty. Wywalczył je Kacper Tomasiak za 27. miejsce w niedzielnym konkursie, podczas gdy w sobotę żaden z Biało-Czerwonych nie wszedł do drugiej serii. Sztab szkoleniowy zapewnia o działaniu, aby wyjść z tego niespodziewanego kryzysu, a okazję do poprawy zawodnicy trenera Macieja Maciusiaka otrzymają już w najbliższy weekend w Ruce, gdzie zmierzą się między innymi z utytułowanym debiutantem.

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Powołanie do 8-osobowej kadry Finlandii na te zawody otrzymał dwukrotny medalista tegorocznych igrzysk olimpijskich w kombinacji norweskiej Ilkka Herola. Fin zajął czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej ostatniego sezonu Pucharu Świata w dwuboju narciarskim, a także wygrał historyczne zmagania na obiekcie do lotów w Kulm.

W nadchodzący weekend w Ruce najlepszy fiński dwuboista wystartuje zarówno w swojej koronnej konkurencji, jak i w skokach narciarskich. Zawodnik ma już doświadczenie w rywalizacji wyłącznie na skoczni – we wrześniu 2025 roku zajął 3. miejsce w konkursie FIS Cup w Einsiedeln. Prawo startu w Pucharze Świata zapewniły mu natomiast punkty zdobyte w Letnim Pucharze Kontynentalnym 2025 w Hinterzarten, gdzie uplasował się na 18. i 20. pozycji.

Swoją dyspozycję na skoczni Fin udowodnił w miniony weekend w Rovaniemi, gdzie dwukrotnie wywalczył podium podczas krajowych Zawodów Pierwszego Śniegu. W niedzielnej rywalizacji odniósł zwycięstwo, pokonując między innymi Vilho Palosaariego, byłego mistrza świata juniorów oraz 14. skoczka ostatnich igrzysk na obiekcie normalnym.

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W najbliższym czasie dwuboiści mogą częściej pojawiać się na starcie zawodów w skokach narciarskich. Wynika to z faktu, że kombinacja norweska wypadła z programu zimowych igrzysk olimpijskich w Alpach Francuskich w 2030 roku, co zmusza czołowych zawodników tej dyscypliny do szukania innych możliwości walki o olimpijskie medale.

Poza Herolą w składzie reprezentacji Finlandii na konkursy w Ruce znaleźli się skoczkowie startujący wcześniej w Lillehammer, czyli Antti Aalto, Niko Kytosaho, Jarkko Maatta oraz Kasperi Valto. Kadrę uzupełnili najlepsi zawodnicy zmagań w Rovaniemi: Eetu Nousiainen, Vilho Palosaari i Tomas Kuisma.

Ilkka Herola prawdopodobnie w przyszły weekend zadebiutuje w Pucharze Świata w skokach! Znalazł się w składzie Finlandii zarówno na kombinację norweską jak i same skoki #skijumpingfamily https://t.co/MivoL8SUpf— Barti🎩 (@barti_vv) November 23, 2026