Kacper Tomasiak z fortuną po igrzyskach. Kwoty nagród robią wrażenie

Sukces w Predazzo przyniósł Kacprowi Tomasiakowi ogromne gratyfikacje finansowe za trzy krążki.

Łączna pula nagród od PKOl i Ministerstwa Sportu dla młodego skoczka zbliża się do 2 milionów złotych.

Sprawdź szczegółowe wyliczenia premii pieniężnych oraz dodatkowych nagród rzeczowych dla polskich medalistów.

Premie od komitetu i nagrody rzeczowe

Polski Komitet Olimpijski przygotował dla 19-latka imponujący pakiet gratyfikacji. Za dwa medale w rywalizacji indywidualnej na konto zawodnika wpłynie odpowiednio 400 i 300 tysięcy złotych, natomiast sukces w duecie z Pawłem Wąskiem wyceniono na kolejne 200 tysięcy. Dodatkowo skoczek otrzyma równowartość 550 tysięcy złotych w wirtualnych tokenach. Uzupełnieniem nagród finansowych są obraz, voucher na wakacje oraz biżuteria o wartości do 2000 zł.

Skomplikowane wyliczenia ministerialne

Zasady przyznawania premii przez Ministerstwo Sportu i Turystyki są bardziej złożone i wynikają wprost z ustawy o sporcie. Przepisy stanowią, że w przypadku zdobycia kilku medali na jednej imprezie mistrzowskiej, sportowiec otrzymuje jedno, zbiorcze świadczenie pieniężne. Jego wysokość jest limitowana i nie może przekroczyć 75 proc. sumy nagród przewidzianych za poszczególne osiągnięcia.

Miliony na koncie nastolatka

Dla Kacpra Tomasiaka oznacza to jednorazową wypłatę w wysokości 163 500 zł (stanowiącą wspomniane 75 proc. sumy bazowej 218 tys. zł). Jak poinformował PAP resort sportu, do tej kwoty należy doliczyć dwuletnie stypendium za najcenniejszy, srebrny medal. Będzie ono wypłacane w 24 ratach po ponad 15 tysięcy złotych, co daje łącznie sumę 370 254,24 zł.

Po zsumowaniu wszystkich źródeł finansowania, stypendiów oraz wartości przyznanych tokenów, ostateczny bilans jest imponujący. Za swoje występy na igrzyskach Kacper Tomasiak zgromadził łącznie 1,98 mln złotych nagród.

Zyski pozostałych medalistów

Powody do zadowolenia ma także partner Tomasiaka z konkursu duetów. Paweł Wąsek otrzyma od PKOl po 200 tysięcy złotych w gotówce i tokenach, a także identyczny pakiet nagród rzeczowych. Z kolei ministerstwo przekaże na jego konto łącznie 394 860,96 zł, z czego część stanowi jednorazowa nagroda, a resztę stypendium wypłacane przez dwa lata.

Polski dorobek medalowy uzupełnia Władimir Semirunnij, który wywalczył brąz w biegu łyżwiarskim na 10 000 metrów. Wszyscy wymienieni sportowcy zapewnili sobie prawo do tzw. świadczenia olimpijskiego. Od 1 stycznia bieżącego roku to stałe wsparcie wynosi 5116,99 złotych netto miesięcznie.

Wspomniana emerytura olimpijska przysługuje po zakończeniu kariery sportowej i ukończeniu 40. roku życia. Warunkiem jej otrzymania jest posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność oraz brak dyskwalifikacji dopingowych dłuższych niż 24 miesiące. Świadczenie to dedykowane jest byłym zawodnikom, którzy nie uczestniczą już w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym.

