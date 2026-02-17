Tak wygląda nowe studio Radia ESKA! Plejada gwiazd na parapetówce

To już dziś! Nowe studio Radia ESKA jest już otwarte! Z tej okazji we wtorek 17 lutego przez cały dzień nowe studio Radia ESKA odwiedzać będą zaproszeni artyści. Udział potwierdzili gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Roxie Węgiel, Wiktor Dyduła i Oskar Cyms, dziennikarka i prezenterka telewizyjna Dorota Szelągowska oraz twórcy internetowi i youtuberzy: Alan "Posti" Kowalczewski z Ekipy i Bartosz Laskowski "Świeży" z Genzie.

Usłyszeć ich będzie można na antenie stacji, relacje na bieżąco śledzić będzie też można na Instagramie rozgłośni, a na profilu na TikToku pojawią się wejścia live. Spodziewać się będzie można też akustycznych wersji największych przebojów gości. Oprócz artystów studio odwiedzą również słuchacze, którzy zaproszenia wygrali w konkursie na Instagramie.

Nowe studio Radia ESKA

Nowe studio Radia ESKA powstawało przez ostanie pięć miesięcy. Jest dwa razy większe niż poprzednie (o powierzchni blisko 40 m2), ma więcej stanowisk dla prowadzących i gości (pięć mikrofonów stacjonarnych i dwa bezprzewodowe), a stół ma regulowaną wysokość blatu, co daje możliwość indywidualnego ustawienia i prowadzenia programu w pozycji siedzącej i stojącej. Nowoczesne oświetlenie na bazie kilkudziesięciu lamp zapewnia odpowiednie warunki podczas tworzenia treści audiowizualnych oraz nagrywania mini-koncertów. Dwa ekrany 85-calowe oraz podświetlane elementy umożliwiają dostosowanie aranżacji studia według aktualnych potrzeb. Nowe panele akustyczne są ekologiczne: wykonane z materiału PET, przy ich produkcji wykorzystano ponad 13 tys. plastikowych butelek. Zobaczcie zdjęcia z otwarcia studia Radia ESKA.