Edyta Zając na plakacie Hotelu Paradise. Grafik płakał jak projektował?

Spis treści Retusz wjechał za mocno?

Edyta Zając to bez wątpienia jedna z wizytówek stacji TVN. Modelka i prowadząca przyzwyczaiła widzów do nienagannego stylu i urody, która broni się bez filtrów. Tymczasem najnowsza grafika promująca "Hotel Paradise" sprawiła, że internauci musieli przetrzeć oczy ze zdumienia. Na opublikowanym materiale gwiazda prezentuje się w wersji mocno odmienionej – nienaturalnie wygładzona skóra i specyficzny makijaż sprawiają, że trudno rozpoznać w niej naturalną piękność, którą znamy ze szklanego ekranu.

Zobacz też: Stylowe pary na balu TVN-u. Show skradła gwiazda "Hotelu Paradise" z przystojnym ukochanym!

Retusz wjechał za mocno?

Oczywiście świat show-biznesu rządzi się swoimi prawami i drobne poprawki graficzne to chleb powszedni przy sesjach zdjęciowych. Jednak w przypadku Edyty Zając sytuacja wydaje się o tyle zaskakująca, że jej aparycja nie wymaga cyfrowej korekty. Mimo to, grafik odpowiedzialny za plakat wyraźnie zaszalał z pędzlem, serwując nam wizerunek, który dość mocno odbiega od rzeczywistości. Wygląda na to, że w rajskim hotelu tym razem zabrakło umiaru w postprodukcji.

Zobacz również: Małgorzata Socha WRESZCIE gra nogami. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia! Niepotrzebnie tak się kryła

Podwójna stawka, podwójne emocje! Nowi uczestnicy, nowe romanse i intrygi, jakich jeszcze nie było. Startujemy 2 marca, od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7. Nie może Was zabraknąć! - czytamy w poście dodanym przez TVN.

Zarówno stacja, jak i produkcja show na razie milczą w temacie tej artystycznej wizji. Sama gospodyni programu również zachowuje stoicki spokój i nie wdaje się w dyskusje o nieudanej obróbce zdjęć. Co ciekawe, opinie w sieci są podzielone. Choć część internautów wytyka sztuczny efekt, wierni fani wciąż zasypują modelkę komplementami. Pojawiają się głosy zachwytu, co dowodzi, że nawet kontrowersyjny retusz nie jest w stanie przyćmić jej charyzmy.

Zobacz również: Finał show "Afryka Express" dostarczył gigantycznych emocji. Ostatni wyścig przez Nairobi wyłonił zwycięzców!

32

Sonda Czy oglądasz Hotel Paradise? Oczywiście Czasami Nie, nigdy się nie zdarzyło Oglądam wszystkie edycje, czekam na kolejną