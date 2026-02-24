Bestsellery Empiku 2025 rozdane! Na scenie i czerwonym dywanie sporo się działo

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-24 22:54

24 lutego Warszawa zamieniła się w stolicę polskiej popkultury. Gala Bestsellerów Empiku 2025 przyciągnęła tłumy gwiazd, a Marcin Prokop dwoił się i troił w roli prowadzącego. Statuetki trafiły do tych, których Polacy pokochali najbardziej – dosłownie, bo głosowano... poprzez zakupy książek czy płyt. Kto rozbił bank, a kto musiał obejść się smakiem? Sprawdźcie pełną listę zwycięzców.

W poniedziałek 24 lutego czerwony dywan zapłonął od blasku fleszy. Wszystko za sprawą Bestsellerów Empiku 2025, czyli imprezy, na którą czekała cała branża. W roli mistrza ceremonii wystąpił niezawodny Marcin Prokop, który z właściwą sobie charyzmą poprowadził wieczór pełen emocji. Choć uwaga fotoreporterów skupiła się na stylizacjach gwiazd, to najważniejsze rozegrało się podczas wręczania statuetek dla twórców, którzy w minionym roku zawładnęli sercami Polaków.

Czym są Bestsellery Empiku?

To wyróżnienia, które mają szczególną wagę, bo nie są przyznawane przez wąskie grono ekspertów, ale przez samych odbiorców. Mechanizm jest prosty i boleśnie szczery: o zwycięstwie decydują codzienne wybory zakupowe klientów w salonach oraz sklepie online. Każda kupiona książka, płyta czy bilet do kina to realny głos oddany na twórcę. W specyficznych kategoriach, takich jak Artysta Roku czy Pisarz Roku, do gry wchodzą fani, głosując bezpośrednio w aplikacji. To doskonały barometr tego, co aktualnie gra w duszy Polaków.

Bestsellery Empiku 2025 - lista nagrodzonych

W tym roku rywalizacja była zacięta, a nagrody powędrowały do twórców, którzy w swoich dziedzinach nie mieli sobie równych. Oto kto w ostatnich miesiącach rządził w polskiej kulturze:

  • Najwyższa sprzedaż książek (2015–2025): na literackim tronie zasiadł Remigiusz Mróz.
  • Największa sprzedaż płyt (2015-2025): tutaj bezkonkurencyjny okazał się Dawid Podsiadło.
  • Film, Kino polskie: triumfował obraz "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.
  • Film, Kino familijne: serca widzów skradł "Zwierzogród 2" (reż. Jared Bush).
  • Muzyka, Pop&Rock: statuetkę zgarnęli Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło za utwór "tylko haj".
  • Muzyka, Rap&Hip-Hop: Pezet z albumem "Muzyka Popularna" udowodnił, że wciąż jest w świetnej formie.
  • Książka, Literatura piękna: wyróżniono Szczepana Twardocha za powieść "Null".
  • Książka, Kryminał: Sławek Gortych za trzymające w napięciu "Schronisko, które zostało zapomniane".
  • Książka, Literatura popularna: Suzanne Collins z tytułem "Wschód słońca w dniu dożynek".
  • Książka, Literatura polska dla dzieci: Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało za książkę "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu".
  • Audio, Audiobook: Małgorzata Oliwia Sobczak i jej "Błękit. Kolory zła. Tom 5", czytany przez Marcina Popczyńskiego.
  • Audio, Superprodukcja audio: Robert Małecki za produkcję "Rumor".
  • Odkrycia Empiku (Literatura): Dorota Groyecka doceniona za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei".
  • Odkrycia Empiku (Muzyka): maks.tachasiuk za intrygujące "Psy".
  • Odkrycia Empiku (Film): Mara Tamkovich za poruszający obraz "Pod Szarym Niebem".

