Bestsellery Empiku 2025 rozdane! Na scenie i czerwonym dywanie sporo się działo

W poniedziałek 24 lutego czerwony dywan zapłonął od blasku fleszy. Wszystko za sprawą Bestsellerów Empiku 2025, czyli imprezy, na którą czekała cała branża. W roli mistrza ceremonii wystąpił niezawodny Marcin Prokop, który z właściwą sobie charyzmą poprowadził wieczór pełen emocji. Choć uwaga fotoreporterów skupiła się na stylizacjach gwiazd, to najważniejsze rozegrało się podczas wręczania statuetek dla twórców, którzy w minionym roku zawładnęli sercami Polaków.

Czym są Bestsellery Empiku?

To wyróżnienia, które mają szczególną wagę, bo nie są przyznawane przez wąskie grono ekspertów, ale przez samych odbiorców. Mechanizm jest prosty i boleśnie szczery: o zwycięstwie decydują codzienne wybory zakupowe klientów w salonach oraz sklepie online. Każda kupiona książka, płyta czy bilet do kina to realny głos oddany na twórcę. W specyficznych kategoriach, takich jak Artysta Roku czy Pisarz Roku, do gry wchodzą fani, głosując bezpośrednio w aplikacji. To doskonały barometr tego, co aktualnie gra w duszy Polaków.

Bestsellery Empiku 2025 - lista nagrodzonych

W tym roku rywalizacja była zacięta, a nagrody powędrowały do twórców, którzy w swoich dziedzinach nie mieli sobie równych. Oto kto w ostatnich miesiącach rządził w polskiej kulturze:

Najwyższa sprzedaż książek (2015–2025): na literackim tronie zasiadł Remigiusz Mróz.

Największa sprzedaż płyt (2015-2025): tutaj bezkonkurencyjny okazał się Dawid Podsiadło.

Film, Kino polskie: triumfował obraz "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Film, Kino familijne: serca widzów skradł "Zwierzogród 2" (reż. Jared Bush).

Muzyka, Pop&Rock: statuetkę zgarnęli Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło za utwór "tylko haj".

Muzyka, Rap&Hip-Hop: Pezet z albumem "Muzyka Popularna" udowodnił, że wciąż jest w świetnej formie.

Książka, Literatura piękna: wyróżniono Szczepana Twardocha za powieść "Null".

Książka, Kryminał: Sławek Gortych za trzymające w napięciu "Schronisko, które zostało zapomniane".

Książka, Literatura popularna: Suzanne Collins z tytułem "Wschód słońca w dniu dożynek".

Książka, Literatura polska dla dzieci: Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało za książkę "Lamine Yamal. Złota nadzieja futbolu".

Audio, Audiobook: Małgorzata Oliwia Sobczak i jej "Błękit. Kolory zła. Tom 5", czytany przez Marcina Popczyńskiego.

Audio, Superprodukcja audio: Robert Małecki za produkcję "Rumor".

Odkrycia Empiku (Literatura): Dorota Groyecka doceniona za książkę "Krwinki. Opowieść o stracie i nadziei".

Odkrycia Empiku (Muzyka): maks.tachasiuk za intrygujące "Psy".

Odkrycia Empiku (Film): Mara Tamkovich za poruszający obraz "Pod Szarym Niebem".

