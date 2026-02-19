Bestsellery Empiku 2025. Dekada książek i muzyki pod znakiem wielkich nazwisk

To statuetki o szczególnej randze, ponieważ podsumowują nie jeden sezon, lecz pełne dziesięć lat wyborów czytelników i słuchaczy. Obejmują dekadę, w której zmieniało się wszystko – od sposobów odbioru kultury, przez dominujące trendy, po samą codzienność naznaczoną globalnymi doświadczeniami, takimi jak pandemia. W tej dynamicznej rzeczywistości nominowani twórcy znaleźli język, który najmocniej rezonował z odbiorcami.

Najchętniej czytani autorzy ostatniej dekady

Do tytułu Bestsellera Empiku 2025 za najwyższą sprzedaż książek w latach 2015–2025 pretendują następujący autorzy:

Weronika Anna Marczak – twórczyni serii o rodzinie Monet, która zachęciła wielu młodych odbiorców do sięgnięcia po książki i znacząco przyczyniła się do popularyzacji literatury Young Adult w Polsce.

– twórczyni serii o rodzinie Monet, która zachęciła wielu młodych odbiorców do sięgnięcia po książki i znacząco przyczyniła się do popularyzacji literatury Young Adult w Polsce. Remigiusz Mróz – najpoczytniejszy autor literatury gatunkowej w Polsce, twórca chętnie ekranizowanych powieści i bestsellerowych serii, w tym z Joanną Chyłką i komisarzem Forstem.

– najpoczytniejszy autor literatury gatunkowej w Polsce, twórca chętnie ekranizowanych powieści i bestsellerowych serii, w tym z Joanną Chyłką i komisarzem Forstem. Nela Mała Reporterka – autorka książek podróżniczych dla dzieci i młodzieży, która zainspirowała setki tysięcy młodych czytelników do odkrywania świata.

– autorka książek podróżniczych dla dzieci i młodzieży, która zainspirowała setki tysięcy młodych czytelników do odkrywania świata. Andrzej Sapkowski – twórca kultowej sagi o Wiedźminie, jednego z najważniejszych polskich uniwersów w popkulturze, które przekroczyło granice literatury i nieprzerwanie fascynuje kolejne pokolenia na całym świecie.

– twórca kultowej sagi o Wiedźminie, jednego z najważniejszych polskich uniwersów w popkulturze, które przekroczyło granice literatury i nieprzerwanie fascynuje kolejne pokolenia na całym świecie. Olga Tokarczuk – laureatka Literackiej Nagrody Nobla i jedna z najważniejszych postaci współczesnej literatury światowej, której dzieła łączą uznanie krytyków z ogromnym zainteresowaniem czytelników.

Najczęściej wybierani artyści muzyczni ostatnich 10 lat

W kategorii Bestseller Empiku 2025 za najwyższą sprzedaż płyt w latach 2015–2025 nominowani zostali artyści, których twórczość wyznaczała rytm ostatnich lat i ukształtowała muzyczną tożsamość tej dekady:

Taco Hemingway – artysta, który nadał nowy język polskiemu hip-hopowi, a jego dyskografia stała się kroniką doświadczeń (nie tylko) millenialsów.

– artysta, który nadał nowy język polskiemu hip-hopowi, a jego dyskografia stała się kroniką doświadczeń (nie tylko) millenialsów. Kortez – multiinstrumentalista, który udowodnił, że w epoce nadmiaru to właśnie powściągliwość i autentyczność potrafią najmocniej poruszyć odbiorców.

– multiinstrumentalista, który udowodnił, że w epoce nadmiaru to właśnie powściągliwość i autentyczność potrafią najmocniej poruszyć odbiorców. O.S.T.R. – legendarny raper, który swoją pozycję zbudował na konsekwencji i zaufaniu słuchaczy, stając się trwałym punktem odniesienia dla kolejnych generacji.

– legendarny raper, który swoją pozycję zbudował na konsekwencji i zaufaniu słuchaczy, stając się trwałym punktem odniesienia dla kolejnych generacji. Dawid Podsiadło – jeden z najważniejszych twórców swojego pokolenia, który osiągnął poziom popularności niespotykany na polskim rynku od lat, a jego albumy konsekwentnie wyznaczały nowe standardy sukcesu komercyjnego.

– jeden z najważniejszych twórców swojego pokolenia, który osiągnął poziom popularności niespotykany na polskim rynku od lat, a jego albumy konsekwentnie wyznaczały nowe standardy sukcesu komercyjnego. sanah – rekordzistka Bestsellerów Empiku, której trzy kolejne albumy rok po roku triumfowały w swojej kategorii, potwierdzając jej pozycję jednej z najważniejszych artystek ostatnich lat.

Dekada wyborów czytelników i słuchaczy

Nagroda w tej kategorii stanowi wyjątkowe podsumowanie ostatnich dziesięciu lat Bestsellerów Empiku – nagród, które odzwierciedlają realne wybory odbiorców i pokazują, którzy twórcy najsilniej rezonują z publicznością. To właśnie skala sprzedaży w długim horyzoncie czasowym czyni te nominacje szczególnymi – są one dowodem trwałej popularności i niezmiennego zainteresowania twórczością wyróżnionych autorów i artystów.

Laureatów poznamy podczas gali Bestsellerów Empiku, która odbędzie się 24 lutego. Transmisja na antenie TVN oraz streaming na YT i FB Empiku startuje o godzinie 20.15.

Oficjalna strona wydarzenia: Empik.com/BestselleryEmpiku

Zobacz też: Bestsellery Empiku 2025 - line-up. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Jessie Ware, Pezet i inni