Bestsellery Empiku 2025. Dekada książek i muzyki pod znakiem wielkich nazwisk

Julia Mościńska
2026-02-19 16:08

W ramach tegorocznych Bestsellerów Empiku po raz pierwszy zostaną przyznane nagrody dla twórców, których książki i albumy osiągnęły najwyższą sprzedaż w ostatnich 10 latach. Na kilka dni przed galą Empik ogłasza nominowanych w tych dwóch kategoriach. Oto pisarze i artyści muzyczni, którzy najmocniej przyciągali uwagę odbiorców i zawładnęli gustami, emocjami i wyobraźnią milionów czytelników oraz słuchaczy w ciągu całej dekady.

Bestsellery Empiku 2025

To statuetki o szczególnej randze, ponieważ podsumowują nie jeden sezon, lecz pełne dziesięć lat wyborów czytelników i słuchaczy. Obejmują dekadę, w której zmieniało się wszystko – od sposobów odbioru kultury, przez dominujące trendy, po samą codzienność naznaczoną globalnymi doświadczeniami, takimi jak pandemia. W tej dynamicznej rzeczywistości nominowani twórcy znaleźli język, który najmocniej rezonował z odbiorcami.

Najchętniej czytani autorzy ostatniej dekady

Do tytułu Bestsellera Empiku 2025 za najwyższą sprzedaż książek w latach 2015–2025 pretendują następujący autorzy:

  • Weronika Anna Marczak – twórczyni serii o rodzinie Monet, która zachęciła wielu młodych odbiorców do sięgnięcia po książki i znacząco przyczyniła się do popularyzacji literatury Young Adult w Polsce.
  • Remigiusz Mróz – najpoczytniejszy autor literatury gatunkowej w Polsce, twórca chętnie ekranizowanych powieści i bestsellerowych serii, w tym z Joanną Chyłką i komisarzem Forstem.
  • Nela Mała Reporterka – autorka książek podróżniczych dla dzieci i młodzieży, która zainspirowała setki tysięcy młodych czytelników do odkrywania świata.
  • Andrzej Sapkowski – twórca kultowej sagi o Wiedźminie, jednego z najważniejszych polskich uniwersów w popkulturze, które przekroczyło granice literatury i nieprzerwanie fascynuje kolejne pokolenia na całym świecie.
  • Olga Tokarczuk – laureatka Literackiej Nagrody Nobla i jedna z najważniejszych postaci współczesnej literatury światowej, której dzieła łączą uznanie krytyków z ogromnym zainteresowaniem czytelników.

Najczęściej wybierani artyści muzyczni ostatnich 10 lat

W kategorii Bestseller Empiku 2025 za najwyższą sprzedaż płyt w latach 2015–2025 nominowani zostali artyści, których twórczość wyznaczała rytm ostatnich lat i ukształtowała muzyczną tożsamość tej dekady:

  • Taco Hemingway – artysta, który nadał nowy język polskiemu hip-hopowi, a jego dyskografia stała się kroniką doświadczeń (nie tylko) millenialsów.
  • Kortez – multiinstrumentalista, który udowodnił, że w epoce nadmiaru to właśnie powściągliwość i autentyczność potrafią najmocniej poruszyć odbiorców.
  • O.S.T.R. – legendarny raper, który swoją pozycję zbudował na konsekwencji i zaufaniu słuchaczy, stając się trwałym punktem odniesienia dla kolejnych generacji.
  • Dawid Podsiadło – jeden z najważniejszych twórców swojego pokolenia, który osiągnął poziom popularności niespotykany na polskim rynku od lat, a jego albumy konsekwentnie wyznaczały nowe standardy sukcesu komercyjnego.
  • sanah – rekordzistka Bestsellerów Empiku, której trzy kolejne albumy rok po roku triumfowały w swojej kategorii, potwierdzając jej pozycję jednej z najważniejszych artystek ostatnich lat.

Dekada wyborów czytelników i słuchaczy

Nagroda w tej kategorii stanowi wyjątkowe podsumowanie ostatnich dziesięciu lat Bestsellerów Empiku – nagród, które odzwierciedlają realne wybory odbiorców i pokazują, którzy twórcy najsilniej rezonują z publicznością. To właśnie skala sprzedaży w długim horyzoncie czasowym czyni te nominacje szczególnymi – są one dowodem trwałej popularności i niezmiennego zainteresowania twórczością wyróżnionych autorów i artystów.

Laureatów poznamy podczas gali Bestsellerów Empiku, która odbędzie się 24 lutego. Transmisja na antenie TVN oraz streaming na YT i FB Empiku startuje o godzinie 20.15.

Oficjalna strona wydarzenia: Empik.com/BestselleryEmpiku

