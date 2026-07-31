Oliwia Mikulska - kim jest uczestniczka Miss Supranational 2026? Rok temu została Miss Polski

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-31 12:03

Oliwia Mikulska to Miss Polski 2025. Piękna, młoda kobieta z województwa lubuskiego pokonała aż 23 konkurentki i sięgnęła po koronę dla najpiękniejszej kobiety w naszym kraju. Tym samym stała się 36. zwyciężczynią konkursu. Co jeszcze warto wiedzieć? Oto najważniejsze informacje na temat Polki, która reprezentuje nasz kraj na konkursie Miss Supranational 2026.

Oliwia Mikulska to Miss Polski 2025. Przez ostatni rok pełniła rolę ambasadorki piękna i zaangażowania, reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej. Teraz walczy o tytuł Miss Supranational. W dzisiejszych czasach Miss Polski to jednak znacznie więcej niż uroda. Organizatorzy poszukują kobiet z pasją, charyzmą i chęcią niesienia pomocy. Oliwia Mikulska zachwyca nie tylko wyglądem, ale również postawą i ambicjami. Planuje angażować się w działania charytatywne oraz rozwijać swoje kompetencje w różnych dziedzinach. Poznajcie kilka ciekawostek o Miss Polski 2025!

ZOBACZ TAKŻE: Oliwia Mikulska walczy o koronę Miss Supranational 2026. Polka zachwyca urodą

Miss Polonia 2025 czuje presję? Maja Todd o oczekiwaniach przed konkursem Miss World

Oliwia Mikulska - kim jest?

Oliwia Mikulska, 21 lat, pochodzi z Żar, reprezentuje województwo lubuskie. Studiuje finanse i rachunkowość. Swoją przyszłość zawodową wiąże z branżą medialną, w której chciałaby połączyć swoje zainteresowanie światem i ludźmi z działalnością społeczną. Jest osobą otwartą, odważną i kreatywną, co pomaga jej odnajdywać się w dynamicznym środowisku mediów. Bardzo dobrze czuje się przed kamerą, jednak największą satysfakcję daje jej praca przy organizacji dużych wydarzeń – szczególnie wtedy, gdy ma okazję współpracować z ludźmi i dla ludzi. Na swoim koncie ma już kilka znaczących osiągnięć, z których jest bardzo dumna. W 2023 roku została uhonorowana tytułem Osobowości Roku w swoim powiecie – doceniono w ten sposób jej zaangażowanie społeczne i działalność charytatywną, która od dawna jest dla niej niezwykle ważna. Rok wcześniej wygrała konkurs otwierający pierwszą w Polsce platformę do dzielenia się materiałami edukacyjnymi, czym udowodniła, że potrafi łączyć kreatywność z konkretnym działaniem. W codziennym życiu inspirację czerpie przede wszystkim z ludzi – to oni są dla niej największym źródłem motywacji i ciekawości świata. Uwielbia poznawać nowe osoby, a im bardziej zróżnicowane środowiska ją otaczają, tym więcej uczy się o światopoglądach, kulturach i sposobach myślenia.

Jednak największą inspiracją od zawsze byli dla niej rodzice. To dzięki nim jest dziś tym, kim jest – osobą silną, wrażliwą i otwartą na świat. To oni pokazali jej, jak ważne są wartości, jak nie poddawać się w trudnych momentach i jak być dobrym człowiekiem. Ich wsparcie, miłość i wiara dają jej siłę, by każdego dnia iść do przodu, rozwijać się i z odwagą odkrywać, kim jest jako dorosła kobieta. Szczególnie dumna jest z siebie i mówi to z pełnym przekonaniem, bo uważa, że wiara w siebie i własne możliwości to najważniejsze paliwo napędowe do działania. Jest dumna z drogi, którą przeszła, z decyzji, które podjęła, i z miejsc, w których się dzisiaj znajduje. Mamie zawdzięcza właściwie wszystko, co najważniejsze. To ona od najmłodszych lat uczyła ją, jak iść przez życie z podniesioną głową i otwartym sercem. Wpoiła wartości, które dziś są fundamentem – szacunek do innych, empatię, odwagę i wiarę w to, że może wszystko, jeśli tylko naprawdę tego chce. To właśnie dzięki niej jest tak otwarta na świat i ludzi. Dzięki niej nie boi się marzyć – i co więcej, nie boi się tych marzeń spełniać. Pasją, która towarzyszy jej od lat, jest dzielenie się sobą z innymi. Może nie jest to typowa „pasja", ale dla niej to coś znacznie więcej niż hobby, coś, co daje prawdziwe poczucie sensu – kiedy widzi, że może kogoś zainspirować, zmotywować albo po prostu być obok. Za 5 lat widzi siebie jako kobietę dojrzałą, pewną siebie i jeszcze odważniejszą niż dziś.

Otoczoną ludźmi, których kocha i którzy wspierają ją tak, jak robią to teraz. Jej największe pozazawodowe marzenie to wylot na wolontariat do Afryki. Chce doświadczyć życia po drugiej stronie świata, poznać inne kultury i przede wszystkim pomóc tam, gdzie jej obecność może zrobić realną różnicę. Od maja zeszłego roku jest „wirtualnym” rodzicem adopcyjnym 13-letniej Joyce. To doświadczenie nauczyło ją, jak wiele można zmienić nawet z daleka. A przecież to dopiero początek jej działań w tym obszarze, bo temat pomocy dzieciom i edukacji jest jej szczególnie bliski. Chciałaby być dla innych dzieci takim wsparciem, jakiego nigdy nie brakowało w życiu jej samej, ponieważ wie, jak ważne jest, by mieć obok siebie kogoś, kto w nas wierzy, kto daje szansę na lepszą przyszłość. Dzieci zasługują na możliwość rozwoju, a edukacja to klucz do otwierania drzwi do lepszych możliwości. Dlatego chciałaby wspierać dzieci, zarówno w Polsce, jak i za granicą, w ich drodze do edukacji. To nie tylko kwestia zapewnienia im podstawowej opieki, ale także wsparcie ich w odkrywaniu ich potencjału i pomoc w pokonywaniu trudności, które znajdą na swojej drodze.

Oliwia Mikulska
Galeria zdjęć 20
Coolturalne Rozmowy
Maja Klajda (Miss Polonia): "To był najpiękniejszy rok w moim życiu" | COOLTURALNE ROZMOWY
Coolturalne Rozmowy
Mediateka.pl
konkursy piękności
Miss Polski 2025
Miss Supranational